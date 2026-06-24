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‘एसआईटी का मतलब -शेयर इन थेफ्ट’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच को लेकर अखिलेश यादव का तंज

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश ने कहा कि एसआईटी का मतलब -शेयर इन थेफ्ट या सेंध इन ट्रस्ट। यह महापाप हुआ है।

‘एसआईटी का मतलब -शेयर इन थेफ्ट’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच को लेकर अखिलेश यादव का तंज

आयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईटी का मतलब क्या हुआ, शेयर इन थेफ्ट या सेंध इन ट्रस्ट। यह महापाप हुआ है। यह आस्था से खिलवाड़ है। देश, प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चढ़ावा और दान आया था। जो हुआ उससे आस्था को ठेस पहुंची। यह बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है।

इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया जिसमें भी राम मंदिर मामले को लेकर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा कि FIR के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है। अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय ख़बर आई है। जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फ़रार न हो सकें। जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो SIT की जांच क्या हासिल कर लेगी और ख़ासतौर से तब जब ये ‘जांच’ से ज़्यादा ‘ढांक’ के लिए बनी है या फिर ‘बांट’ के लिए।

‘सीसीटीवी ने अयोध्या कांड की खोल दी पोल’

इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। अखिलेश ने कहा था कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर के चढ़ावा गड़बड़ी पर एसआईटी का गठन सरकार के लिए बचने का तरीका है। सरकार ने बचने के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन वहां पर लगे सीसी टीवी ने इनकी सारी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि सीसी टीवी फुटेज चढ़ावा और चंदा गड़बड़ी मौजूद है। अभी तो पता चला है कि चांदी की सिलाएं भी गायब है। चढ़ावे में आई 200 किलों चांदी भी गायब है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक परत और खुली… हैं। अगर भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं तो ‘जांच’ की जगह ‘ढांक’ का काम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा।

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-अयोध्या मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी

आपको बता दें कि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया के साथ ही निगरानी पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों का कहना है कि जांच में कई कर्मचारियों के साथ बड़े अधिकारियों पर संदेश है। ऐसे में तय है कि दोषी पाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और अधिकारियों की मांग की है।

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लेखक के बारे में

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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