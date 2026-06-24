‘एसआईटी का मतलब -शेयर इन थेफ्ट’, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच को लेकर अखिलेश यादव का तंज

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज किया है। अखिलेश ने कहा कि एसआईटी का मतलब -शेयर इन थेफ्ट या सेंध इन ट्रस्ट। यह महापाप हुआ है।

आयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईटी का मतलब क्या हुआ, शेयर इन थेफ्ट या सेंध इन ट्रस्ट। यह महापाप हुआ है। यह आस्था से खिलवाड़ है। देश, प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चढ़ावा और दान आया था। जो हुआ उससे आस्था को ठेस पहुंची। यह बेहद संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है।

इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी किया जिसमें भी राम मंदिर मामले को लेकर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा कि FIR के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’ है। अब दान में दिये गये ‘कागभुसुंडि’ के गायब हो जाने की निंदनीय ख़बर आई है। जिस तरह हर दिन ‘चढ़ावा-चंदा-दान’ चोरी का नया भंडाफोड़ हो रहा है और सनातनी आस्थावानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर नेपाल और बाक़ी बार्डर बंद कर देने चाहिए, जिससे आरोपी फ़रार न हो सकें। जब अभी खुलासे हो ही रहे हैं तो SIT की जांच क्या हासिल कर लेगी और ख़ासतौर से तब जब ये ‘जांच’ से ज़्यादा ‘ढांक’ के लिए बनी है या फिर ‘बांट’ के लिए।

‘सीसीटीवी ने अयोध्या कांड की खोल दी पोल’ इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। अखिलेश ने कहा था कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर के चढ़ावा गड़बड़ी पर एसआईटी का गठन सरकार के लिए बचने का तरीका है। सरकार ने बचने के लिए एसआईटी का गठन किया था, लेकिन वहां पर लगे सीसी टीवी ने इनकी सारी पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि सीसी टीवी फुटेज चढ़ावा और चंदा गड़बड़ी मौजूद है। अभी तो पता चला है कि चांदी की सिलाएं भी गायब है। चढ़ावे में आई 200 किलों चांदी भी गायब है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और लूट के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक परत और खुली… हैं। अगर भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के महापाप की परतें यूं ही खुलती रहीं तो ‘जांच’ की जगह ‘ढांक’ का काम और भी तेजी से शुरू हो जाएगा।

-अयोध्या मामले में एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी