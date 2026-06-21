जांच पूरी होने तक अयोध्या में ही रहें ट्रस्ट से जुड़े लोग, लखनऊ जाने से पहले एसआईटी के सख्त निर्देश

राम मंदिर दान चोरी की जांच कर रही एसआईटी ने लखनऊ जाने से पहले राम मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों को अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रविवार को एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सीएम ऑफिस में सौंप सकती है।

Ayodhya News: यूपी के अयोध्या में राम मंदिर के दान और वित्तीय प्रबंधन में कथित हेराफेरी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों को जांच पूरी होने तक अयोध्या नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। ये निर्देश एसआईटी ने लखनऊ रवाना होने से पहले दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों और जांच से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ सहित रोजाना की जांच रिपोर्ट डिजिटल रूप में सुरक्षित की जा रही हैं। रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट रोजाना मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रही है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में भगवान राम को चढ़ाए गए सोने, चांदी के आभूषणों, हीरे और अन्य कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के पदाधिकारी सोने, चांदी और अन्य आभूषणों तथा कीमती पत्थरों से संबंधित रिकॉर्ड पर एसआईटी को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सबसे बड़ी कथित अनियमितता कुंभ मेले के दौरान सामने आई, जब करीब दो महीने की अवधि में रोजाना लगभग 10 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे और दान पेटियां दो घंटे के भीतर ही नोटों से भर जाती थीं। एसआईटी की जांच केवल धन के कथित दुरुपयोग तक सीमित नहीं है बल्कि जांच में ट्रस्ट द्वारा अलग-अलग चरणों में की गई जमीन की खरीद और मंदिर के लिए निर्माण सामग्री की खरीद को भी शामिल किया गया है। ट्रस्ट ने बाजार भाव से लगभग 500 से 800 प्रतिशत अधिक कीमत पर करीब 71 एकड़ जमीन खरीदी है।

गोविंद देव गिरि से भी पूछताछ होगी, जांच का दायरा बढ़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राम मंदिर से संबंधित विषय के प्रमाण एसआईटी को सौंपने के सार्वजनिक ऐलान के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरि से भी पूछताछ होनी है। साथ ही जांच की जद में सामानों की आपूर्ति और ट्रस्ट की धनराशि से अलग-अलग स्थानों पर कराए गए निर्माण के अलावा जमीनों की खरीद-फरोख्त का विषय भी शामिल कर लिया गया है। आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को भी तलब कर उनसे अभिलेख मांगे गए हैं।