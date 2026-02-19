Hindustan Hindi News
बैठ जाइए वरना माइक बंद करा दूंगा, विधानसभा में मंत्री से ऐसे क्यों बोले स्पीकर सतीश महाना?

Feb 19, 2026 08:52 pm IST
यूपी विधानसभा ने गुरुवार को स्पीकर महाना ने मंत्री नरेंद्र से कहा कि बैठ जाइए वरना माइक बंद करा दूंगा। विधानसभा में मंत्री से  स्पीकर सतीश महाना ऐसे क्यों बोले? दरअसल, मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा समय से अधिक बोलने और बार-बार कहने के बाद भी न बैठने पर कहा कि ‘बैठ जाइए वरना आपका माइक बंद करवा दूंगा।’दरअसल, मंत्री एक सवाल का जवाब दे रहे थे। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने गुरुवार को विधानसभा में सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि योगी सरकार प्रदेश में रिकार्ड 38 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी। उन्होंने यह बताया कि वित्त विकास निगम योजना वर्ष 1993-94 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के समय इसमें अनियमितताएं और दुरुपयोग के आरोप सामने आए, जिसके चलते वर्ष 2012-13 में इसे बंद कर दिया गया।

सपा सदस्यों ने वित्त विकास निगम की खस्ता हालत का मुद्दा उठाते हुए सरकार ने जवाब चाहा। इस पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2019 में केंद्र के राष्ट्रीय निगम का लगभग 57 करोड़ रुपये का बकाया ऋण चुकाकर निगम की साख बचाने का काम किया। वर्तमान सरकार ने पिछड़ा वर्ग हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के साथ योजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है।

समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में लगी योगी सरकार

उन्होंने कहा कि योगी सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से सरकार शिक्षा, रोजगार और आर्थिक उन्नयन के नए अवसर उपलब्ध करा रही है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके।

विधान परिषद- ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की कठिनाइयों का मुद्दा सदन में उठा

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण (रिनिवल) में आ रही कठिनाइयों का मुद्दा गुरुवार को विधान परिषद में उठा। भाजपा के विजय बहादुर पाठक ने लोक महत्व एवं जनहित के इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि प्रदेश में ड्राविंग लाइसेंस के निन्यूअल को लेकर लोगों को दुस्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। विजय बहादुर पाठक ने कहा कि डाटा ब्लाक होने के वजह से रिन्यूअल में डी डुप्लीकेशन के लिए मूल आरटीओ के यहां जाना पड़ रहा है। सबसे अधिक इस समस्या से सीनियर सीटीजन परेशान हैं। वास्तव में लोगों की सुविधा के लिए की गई यह सुविधा परेशानी बढ़ा रही है। डीएल में पता परिवर्तन होने पर उसमे डाटा दोनों जगहों का जुड़ जाता है। ऐसे में रिन्यूअल प्रक्रिया के दौरान ये दोनों पते परेशानी का सबब बन रहे हैं। एक डाटा हटने के बाद ही रिन्यूअल की बाकी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी।

