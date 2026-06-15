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राममंदिर चढ़ावा मामले में SIT ने शुरू की जांच, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ

Ajay Singh संवाददाता, अयोध्या
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SIT को जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट एक सप्ताह में UP सरकार को देनी है, जबकि पूरी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपनी है। जांच अधिकारियों ने प्रारम्भिक जांच कर संक्षिप्त रिपोर्ट बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। पहले चरण में टीम आपराधिक घटनाओं का विवरण एकत्र यह तथ्य स्थापित करेगी कि घटना सत्य है या नहीं।

राममंदिर चढ़ावा मामले में SIT ने शुरू की जांच, जानें पहले दिन क्या-क्या हुआ

श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर के मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आग्रह पर प्रदेश सरकार की ओर से गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) ने सोमवार से अपनी जांच शुरू कर दी। टीम सीधे राम मंदिर गई और सबसे पहले पीएफसी में जाकर गणनास्थल का निरीक्षण कर निगरानी की व्यवस्था का ब्योरा लिया। यहां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने जांच टीम की जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज और कंट्रोल रूम और कैमरे की निगरानी की व्यवस्था के अलावा ड्यूटी चार्ट से सम्बन्धित अभिलेखों की भी पड़ताल की।

इसके साथ ही पूर्व लेखा प्रभारी होने का दावा करने वाले महिपाल सिंह के आरोपों के संदर्भ में आठ माह की फुटेज डिलीट करने के विषय पर भी पूछताछ की। सूत्र बताते हैं कि राम मंदिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डिलीट करने का आरोप गंभीर अपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जा रहा है। एसआईटी ने राममंदिर परिसर में रखे दानपात्रों और उनके रखरखाव से लेकर एसबीआई के द्वारा की चढ़ावे की गणना और बैंक तक धनराशि पहुंचाने की प्रक्रिया की भी जानकारी ली।

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एसआईटी को जांच की प्रारम्भिक रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रदेश सरकार को देनी है, जबकि पूरी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपनी है। जांच अधिकारियों ने अभी प्रारम्भिक जांच कर संक्षिप्त रिपोर्ट बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि पहले चरण में जांच टीम आपराधिक घटनाओं का विवरण एकत्र यह तथ्य स्थापित करेगी कि घटना सत्य है या नहीं। सत्य है तो चोरी कैसे और कब से हो रही है। अनुमानित रूप से कितनी धनराशि चोरी हुई। इसमें नकदी ही शामिल है या श्रद्धालुओं द्वारा समर्पित आभूषण भी हैं। दूसरे चरण में वारदात में शामिल लोगों के खुलासे के लिए सम्बन्धित पक्षों का बयान भी दर्ज करेगी और फिर अपनी संस्तुतियों के अलावा व्यवस्थागत खामियों और दूर करने के उपायों वाले सुझाव भी रिपोर्ट में शामिल करेगी।

दर्शन कर उप मंदिरों में शीश नवाया

जांच टीम ने देर शाम रामलला और राम परिवार का दर्शन कर परकोटे के उप मंदिरों में शीश नवाया। इसके अलावा वहां भी चढ़ावे के लिए रखवाए गए दानपात्रों की स्थिति से सम्बन्धित जानकारी जुटाई। पूरे दिन शंकराचार्य प्रवेश द्वार पर मीडिया कर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन जांच अधिकारियों की टीम वहां आते या लौटते वक्त नहीं रुकीं। इस जांच टीम के साथ राम मंदिर में कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमन वर्मा,डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर भी रहे।

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दोनों पहलू देखने होंगे: नृपेंद्र मिश्र

राम मंदिर में चढ़ावे में घपले के आरोपों की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय एसआईटी के बारे में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदेन सदस्य, भवन-निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्र ने कहा कि इस टीम को आपराधिक और सुधारात्मक दोनों पहलुओं को देखना होगा। टीम के निष्कर्ष में जब यह बातें शामिल होंगी, तभी जनता का विश्वास जीता जा सकता है। उन्होंने राम मंदिर में चोरी की घटनाओं से जन भावनाओं के आहत होने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सनातन की धारा रुकती नहीं, चलती रहती है। उन्होंने कहा अपने यहां शास्त्रों में कहा गया कि देने के बाद भूल जाओ।

चढ़ावे के चोरों को कड़ी सजा मिले: अनुप्रिया

सुलतानपुर। केंद्रीय मंत्री और अपना दल (एस) अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पत्रकारों से कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी बेहद गंभीर विषय है। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था और जनभावनाओं से जुड़ा है, इसलिए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

भगवान का पैसा कहीं नहीं जाएगा: इकबाल अंसारी

बाबरी मामले के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जांच पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता से होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। इकबाल ने कहा कि राम मंदिर का चढ़ावा धनराशि का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास से जुड़ा मामला है। देशभर के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धा, क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग दिया है, इसलिए चढ़ावे के प्रत्येक रुपये की जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

ट्रस्टियों को जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए: यतींद्रानंद गिरी

अयोध्या। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतींद्र गिरी ने श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जिम्मेदारों से कहा है कि गत कई दिनों से मन बहुत व्यथित है, अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर जो बात चल रही है और जिस प्रकार का वहां चंदा घोटाला सामने आ रहा है। व्यवस्था का प्रश्न तो है ही, व्यवस्था वाले बच नहीं सकते। किंतु एक आम हिंदू, क्योंकि ये घोटाला किसी गैर हिंदू ने नहीं किया है, किसी मुसलमान या किसी ईसाई ने नहीं किया है। एक हिंदू की, उसका चरित्र, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था, वो कहां मर गई है जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि अभी तक कोई भी ट्रस्टी सामने नहीं आया, कोई मुखिया सामने नहीं आया जो ये कह सके कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, मैं... कर्मचारी क्या होता है, जो संस्था के मालिक हैं उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है। चोर तो चोर है, चौकीदार क्या कर रहा है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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