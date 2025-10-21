बहन के प्रेमी को बातचीत के लिए बुलाया, फिर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट

संक्षेप: यूपी के बुलंदशहर में बहन के प्रेमी को बातचीत के लिए बुलाने के बाद सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। चचेरे भाइयों ने प्रेमी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया है। वारादात खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में हुई।

यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में प्रेम-प्रसंग के चलते युवती के दो चचेरे भाइयों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। बहन के प्रेमी को बातचीत करने के बहाने बुलाकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर युवक की हत्या कर दी। पुलिस हत्यारोपी भाइयों की तलाश कर रही है।

इस्लामाबाद गांव निवासी रिहान ने बताया कि उनका बड़ा भाई इमरान (25 वर्ष) पुत्र मोहम्मद रईस पॉटरी इकाइयों में पिकअप से माल ढोने का कार्य करता था। मंगलवार सुबह करीब दस बजे किसी का फोन आने के बाद वह घर से जाने लगा। इस दौरान इमरान ने घर पर नहर से मछली पकड़ने जाने की बात कही। घर से 500 मीटर दूरी पर चलने पर ही गांव में रहने वाले दो भाइयों ने इमरान के साथ अभद्रता शुरू कर दी।

विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर चाकू से प्रहार कर घायल कर दिया। इमरान के पेट, पीठ और सीने पर चाकू से कई बार प्रहार किए गए। शोर मचाने पर लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी फरार हो गए। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने घायल इमरान को जटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह, सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के परिजन और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने इमरान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।