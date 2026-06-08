नशे के कारोबार की खिलाड़ी निकलीं सगी बहनें; घर से चला रही थीं गोरखधंधा, जानें क्या-क्या मिला?

बिजनौर में शहर कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो सगी बहनों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 111.54 ग्राम स्मैक और 88,950 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में दोनों ने पिता की बीमारी और घर का खर्च चलाने के लिए स्मैक बेचने की बात कबूल की।

बिजनौर जिले की शहर कोतवाली पुलिस ने चांदपुर चुंगी स्थित मोहल्ला मिर्दगान बी-10 में शनिवार रात नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से 111.54 ग्राम स्मैक और 88,950 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। पुलिस को कुछ समय से मोहल्ला मिर्दगान के एक मकान से नशे का कारोबार किए जाने की सूचना मिल रही थी। पुख्ता जानकारी पर भारी पुलिस बल के साथ शनिवार रात पुलिस ने मिर्दगान बी-10 में बिलाल मस्जिद वाली गली के पास मकान में छापा मारा। दो युवक पुलिस को देख भाग निकले, जबकि मौके पर मौजूद दोनों महिलाओं को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

नशे तस्कर निकलीं सगी बहनें पूछताछ में महिलाओं ने अपने नाम रहनुमा उर्फ नूरी और तब्बसुम पुत्री फरीद निवासी मिर्दगान बी-10 बताए। दोनों ने बताया कि वे सगी बहनें हैं और उनकी शादी नहीं हुई है। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय की मौजूदगी में महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से स्मैक की डलियां और छोटी-छोटी पुड़ियां बरामद हुईं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर कुल 50.35 ग्राम स्मैक डली और 61.19 ग्राम स्मैक पुड़िया के रूप में मिली। दोनों के पास से कुल 88,950 रुपये नकद बरामद किए गए। शहर कोतवाली थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों महिलाओं का चालान कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घर का खर्च चलाने को बेच रही थी स्मैक पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई आरोपी बहनों ने बताया कि पिता की बीमारी और घर का खर्च चलाने के लिए वे स्मैक बेचने का काम कर रही थीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक पुड़िया 400 रुपये में बेची जाती थी। शहर की कांशीराम कॉलोनियों समेत कई क्षेत्रों में लंबे समय से नशे के कारोबार की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की लत ने अनेक परिवारों को बर्बाद कर दिया है।

बदल रहे हैं नशा कारोबार के तरीके पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबारी अब नए-नए तरीके अपना रहे हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नशीला पदार्थ घर के भीतर अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखा जाता था और ग्राहकों को छोटी पुड़ियों में बेचा जाता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों बहनों को स्मैक की आपूर्ति कौन करता था और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ तैयार की गई इन्वेंट्री पुलिस ने बरामद माल को अलग-अलग सील कर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई और एनडीपीएस एक्ट की धारा 52-ए के तहत इन्वेंट्री तैयार की। पुलिस के मुताबिक रात का समय होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में दोनों महिलाओं को उनके घर पर महिला पुलिस की निगरानी में रखा गया और रविवार सुबह औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

नशा कारोबार में महिलाओं को बनाया जा रहा माध्यम जानकारों का कहना है कि पुलिस की सख्ती के बाद नशा तस्करों ने अपने तौर-तरीके बदल लिए हैं। कई मामलों में महिलाओं को आगे कर अवैध कारोबार संचालित कराया जा रहा है, ताकि शक कम हो और पुलिस की नजरों से बचा जा सके।