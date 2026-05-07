एसयूवी से भाजपा का झंडा और हूटर उतारने पर भड़की बहनें; कानपुर में दारोगा के हाथ में काटा

जानकारी के मुताबिक भाजपा का झंडा और हूटर उतारने की बात पर भड़की बहनें पुलिस से भिड़ गईं। पुलिस ने गाड़ी थाने लाकर सीज कर दी। आरोप है कि बहनों ने पुलिस से चाभी छीनने का प्रयास किया। इस पर महिला दरोगा अलका सिंह ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि इससे गुस्साई बहनों ने दरोगा के हाथ में काट लिया।

कानपुर के कल्याणपुर में भाजपा का झंडा लगी एसयूवी से हूटर उतारने पर भड़की युवतियों ने थाने पर जमकर हंगामा काटा। महिला दारोगा के हस्तक्षेप करने पर युवतियों ने उसके हाथ में काट लिया। दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कल्याणपुर पनकी रोड निवासी दिवंगत भाजपा नेत्री सुनीता शुक्ला की बेटी ऋचा शुक्ला अपनी बहन त्रिचा शुक्ला के साथ अपनी एसयूवी से जा रही थी। कल्याणपुर क्रॉसिंग के पास हूटर लगी एसयूवी को देख पुलिस ने गाड़ी रुकवा ली।

भाजपा का झंडा और हूटर हटाने पर भड़कीं बहनें, दारोगा के हाथ में काटा पुलिस के मुताबिक हूटर उतारने की बात पर भड़की बहनें पुलिस से भिड़ गईं। इस पर पुलिस ने गाड़ी थाने लाकर सीज कर दी। आरोप है कि बहनों ने पुलिस से चाभी छीनने का प्रयास किया। इस पर महिला दरोगा अलका सिंह ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि इससे गुस्साई बहनों ने दरोगा के हाथ में काट लिया। कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि महिला दरोगा की तहरीर पर मारपीट, अभद्रता सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्जकर युवतियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।

भूमाफिया पर कराई थी रिपोर्ट वहीं, रिचा शुक्ला का कहना है कि दो साल पहले उन्होंने एक भूमाफिया के खिलाफ अपनी जमीन पर कब्जा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भूमाफिया ने पुलिस से मिलीभगत से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आईआईटी चौकी इंचार्ज ने मुझे बयान लेने के लिए रात 11 बजे थाने बुलाया। थाने पहुंचते ही मेरे साथ गालीगलौज और अभद्रता की गई। मेरी छोटी बहन जानकारी पर थाने पहुंची तो उसके साथ भी बदतमीजी हुई। हम दोनों बहनों का जबरन शांतिभंग में चालान कर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरी मां भाजपा की एक सम्मानित कार्यकर्ता थीं। उन्हीं की गाड़ी मैं चलाती हूं। इस पर हूटर और भाजपा का लोगो लगा है।