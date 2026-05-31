फोन पर लड़के से बात रही थी बहन; गुस्साए भाई ने चाकू से गला रेत दिया, शोर मचाते रह गए परिजन

मुजफ्फरनगर के आदमपुर गांव में बहन के फोन पर बात करने से नाराज भाई आमिर ने छुरी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या में प्रयुक्त छुरी बरामद कर ली है और आरोपी की तलाश जारी है।

मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव आदमपुर में रविवार को ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। बहन के एक युवक से फोन पर बात करने से नाराज भाई ने उसकी छुरी से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी घर छोड़कर चले गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव आदमपुर निवासी शकील अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी बेटी अदीबा पहले गांव पलड़ी में रहती थी। करीब एक सप्ताह पहले उसका बड़ा भाई आमिर उसे अपने साथ आदमपुर लेकर आया था। रविवार दोपहर शकील खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गया हुआ था, जबकि घर पर अदीबा, उसकी मां नसीमा और अन्य परिजन मौजूद थे।

कमरा बंद कर बहन का छुरी से गला रेता बताया जा रहा है कि इसी दौरान आमिर ने अदीबा को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने छुरी से बहन का गला रेत दिया। वारदात के दौरान घर के बाहर मौजूद परिजन शोर मचाते रहे, लेकिन आरोपी ने किसी की नहीं सुनी। हत्या करने के बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडिक और अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की।