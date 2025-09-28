राम बारात देखने गई बहन की गला दबाकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, भाई ने मामा पर दर्ज कराया केस

यूपी के मैनपुरी में मामा के घर राम बरात देखने आयी 16 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव करहल-बरनाहल मार्ग पर झाड़ियों में पड़ा मिला। उसके भाई ने अपने मामा पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

मैनपुरी में मामा के घर राम बरात देखने आयी 16 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव करहल-बरनाहल मार्ग पर झाड़ियों में पड़ा मिला। उसके भाई ने अपने मामा पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी सुबह शव बरामद होने के बाद से फरार है। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला केहरी निवासी 16 वर्षीय कोस्की पुत्री रामकिशन शनिवार की रात अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर करहल के सिरसागंज रोड निवासी अपने मामा मोनपाल के घर गई थी। वह रात में करहल में निकल रही राम बरात देखने चली गई।

रात साढ़े नौ बजे के करीब वह घर नहीं लौटी तो मोनपाल ने कोस्की के घरवालों को जानकारी दी कि वह घर के आभूषण लेकर गायब हो गई है। इस पर छात्रा का भाई प्रशांत अन्य परिजनों के साथ करहल पहुंच गया। मोनपाल को साथ लेकर कोस्की की तलाश शुरू कर दी गई। रविवार की सुबह करहल-बरनाहल मार्ग पर ग्राम नगला अंती रेलवे क्रासिंग के पास कोस्की का शव झाड़ियों से बरामद हो गया। किशोरी के गले और शरीर पर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतका के भाई ने मामा पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। यह देख मोनपाल भाग निकला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या सामने आई है।