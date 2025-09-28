Sister strangled to death while attending Ram Barat procession body found bushes brother files case against uncle राम बारात देखने गई बहन की गला दबाकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव, भाई ने मामा पर दर्ज कराया केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour हिन्दुस्तान, करहल (मैनपुरी)Sun, 28 Sep 2025 07:26 PM
मैनपुरी में मामा के घर राम बरात देखने आयी 16 वर्षीय किशोरी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव करहल-बरनाहल मार्ग पर झाड़ियों में पड़ा मिला। उसके भाई ने अपने मामा पर ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी सुबह शव बरामद होने के बाद से फरार है। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला केहरी निवासी 16 वर्षीय कोस्की पुत्री रामकिशन शनिवार की रात अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर करहल के सिरसागंज रोड निवासी अपने मामा मोनपाल के घर गई थी। वह रात में करहल में निकल रही राम बरात देखने चली गई।

रात साढ़े नौ बजे के करीब वह घर नहीं लौटी तो मोनपाल ने कोस्की के घरवालों को जानकारी दी कि वह घर के आभूषण लेकर गायब हो गई है। इस पर छात्रा का भाई प्रशांत अन्य परिजनों के साथ करहल पहुंच गया। मोनपाल को साथ लेकर कोस्की की तलाश शुरू कर दी गई। रविवार की सुबह करहल-बरनाहल मार्ग पर ग्राम नगला अंती रेलवे क्रासिंग के पास कोस्की का शव झाड़ियों से बरामद हो गया। किशोरी के गले और शरीर पर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतका के भाई ने मामा पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। यह देख मोनपाल भाग निकला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या सामने आई है।

सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही पुलिस

घटना की जानकारी पाकर पहुंचे एएसपी राहुल मिठास, सीओ करहल अजय चौहान, थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी ने घटनास्थल का परीक्षण किया। पुलिस इस मार्ग पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है। थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी ने बताया कि हत्यारोपी मोनपाल अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। उसकी गिरफ्तारी होने पर ही हत्या के कारणों का पता चलेगा। पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आयी है, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है।

