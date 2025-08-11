भाई को बचाने के लिए बहन ने दे दी अपनी जान, हमीरपुर में रक्षाबंधन पर दर्दनाक घटना
Sister sacrificed her life to save her brother's life: रक्षाबंधन से एक दिन पहले भाई से सुरक्षा का वचन लेने वाली विधवा बहन ने उसी भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। पड़ोसियों से हुए विवाद में बीच-बचाव करते समय बहन को जोर से धक्का लग गया, जिससे वह सिर के बल चबूतरे पर गिर गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है।
मामला इमिलिया थोक गांव का है। यहां रहने वाले महेश कुटार ने बताया कि रविवार को शराब के नशे में उसका पड़ोसी से विवाद हो गया था। वह घर लौट आया, लेकिन कुछ देर बाद पड़ोसी अपने परिवार की महिलाओं के साथ उलाहना देने उसके घर आ पहुंचा। इसी दौरान फिर से कहासुनी शुरू हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।
शोर-शराबा सुनकर महेश की बहन, 55 वर्षीय उर्मिला देवी, जो बांदा जनपद के मनीपुर गांव में ब्याही थीं और विधवा थीं, बीच-बचाव करने दौड़ीं। इसी दौरान पड़ोसी परिवार की महिलाओं ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जिससे उर्मिला सिर के बल चबूतरे पर गिर पड़ीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
परिजन उर्मिला को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया।बताया जा रहा है कि उर्मिला शनिवार सुबह रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाई को राखी बांधने आई थीं। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फैक्ट्री एरिया पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि महिला की मौत की सूचना मिली है। तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।