भाई को बचाने के लिए बहन ने दे दी अपनी जान, हमीरपुर में रक्षाबंधन पर दर्दनाक घटना

Sister sacrificed her life to save her brother's life: रक्षाबंधन से एक दिन पहले भाई से सुरक्षा का वचन लेने वाली विधवा बहन ने उसी भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। पड़ोसियों से हुए विवाद में बीच-बचाव करते समय बहन को जोर से धक्का लग गया, जिससे वह सिर के बल चबूतरे पर गिर गई। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है।

मामला इमिलिया थोक गांव का है। यहां रहने वाले महेश कुटार ने बताया कि रविवार को शराब के नशे में उसका पड़ोसी से विवाद हो गया था। वह घर लौट आया, लेकिन कुछ देर बाद पड़ोसी अपने परिवार की महिलाओं के साथ उलाहना देने उसके घर आ पहुंचा। इसी दौरान फिर से कहासुनी शुरू हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

शोर-शराबा सुनकर महेश की बहन, 55 वर्षीय उर्मिला देवी, जो बांदा जनपद के मनीपुर गांव में ब्याही थीं और विधवा थीं, बीच-बचाव करने दौड़ीं। इसी दौरान पड़ोसी परिवार की महिलाओं ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया, जिससे उर्मिला सिर के बल चबूतरे पर गिर पड़ीं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।