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बहन के बेटे की शर्मनाक करतूत, युवती का नहाते समय बना लिया वीडियो; कई बार किया रेप

Apr 26, 2026 10:16 am ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, बरेली
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बहन के बेटे ने युवती का नहाते समय वीडियो बना लिया। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप किया। उसका भी वीडियो बनाने के बाद आरोपी आए दिन उससे रेप करने लगा। युवती का रिश्ता कहीं तय हुआ तो अश्लील वीडियो-फोटो की जानकारी देकर लड़केवालों को देकर शादी तुड़वा दी।

बहन के बेटे की शर्मनाक करतूत, युवती का नहाते समय बना लिया वीडियो; कई बार किया रेप

UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली में बहन के बेटे की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। इस शख्स ने युवती का नहाते समय वीडियो बना लिया और फिर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसके साथ रेप किया। उसका भी वीडियो बनाने के बाद आरोपी आए दिन उससे रेप करने लगा। जब युवती का रिश्ता कहीं तय हुआ तो आरोपी ने अश्लील वीडियो-फोटो की जानकारी देकर शादी तुड़वा दी। तंग आकर पीड़िता ने पुलिस से इसका शिकायत की। मामला सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस, थाना सीबीगंज में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक उसकी बहन का बेटा है और उसके घर आना-जाना था। करीब दो साल पहले आरोपी चुपके से घर में घुस आया और नहाते समय उसकी अश्लील वीडियो बना लिया। युवती का नहाते समय का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा।

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एक दिन उसने युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाने का भी वीडियो और फोटो बना लिया। फिर वह अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने लगा। इस ब्लैकमेलिंग के आधार पर वह युवती से बार-बार रेप करने लगा। बदनामी के डर से युवती चुप रही।

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13 जून को तय थी शादी, युवक ने तुड़वाई

इसी बीच फरीदपुर में युवती का रिश्ता तय हो गया। उसके निकाह के लिए 13 जून की तारीख तय हुई। इसकी जानकारी होने पर आरोपी युवक ने लड़का पक्ष के यहां पहुंच गया। उसने युवती के अश्लील वीडियो और फोटो की जानकारी लड़का पक्ष को देते हुए लड़की का रिश्ता तुड़वा दिया। रिश्ता टूट जाने पर युवती के सब्र का बांध जवाब दे गया। उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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