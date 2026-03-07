गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के डिप्रेशन में बहन का कत्ल, इंजीनियर भाई ने सुनाई हैरान कर देने वाली कहानी
हिमशिखा नामी आईटी कंपनी विप्रो में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी। वह एमबीए भी कर रही थी। जबकि बीटेक पास बेटा हार्दिक गूगल में नौकरी करता था। करीब एक साल से उसकी नौकरी छूट गई थी और वह यूट्यूबर बन गया था। होली पर भाई-बहन दोनों मां के पास आए थे। शुक्रवार को दोनों को वापस जाना था।
UP News: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार में इंजीनियर यूट्यूबर हार्दिक ने प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में आकर अपनी जुड़वा बहन हिमशिखा उर्फ चीनी (25) की हत्या की थी। मझोला पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपी को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया। बकौल पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि बहन बार-बार अनावश्यक रूप से उसे समझाती थी, जिससे उसे गुस्सा आ जाता था। शुक्रवार को जब गुरुग्राम के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे तब भी बहन समझाने लगी। मना करने पर नहीं मानी तो किचन में जाकर चाकू लाया और उसे मार डाला। उसने यह भी कहा कि मां को इसलिए मारना चाहता था ताकि उसके जेल जाने के बाद उसे परेशानी न हो। आरोपी वारदात के बाद अपनी कार दिल्ली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर खड़ी करके बस से बबराला की ओर भाग गया था। शनिवार को वापस आकर कार लेकर जा रहा था तभी जीरो प्वाइंट के पास पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
मूल रूप से बदायूं जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जोगीपुरा निवासी नीलिमा अपने पति के साथ 1990 में मुरादाबाद आकर बस गई थीं। करीब दो साल से वह बुद्धि विहार सेक्टर-2 में गणेश पार्क के सामने स्थित वैद्य जी के मकान में किराये पर रह रही थीं। वैद्य जी की मौत के बाद उनके बेटे बाहर रहते हैं इसलिए पूरा मकान किराये पर दे रखा था। नीलिमा के जुड़वां बच्चे बेटा आर्दिक और बेटी हिमशिखा उर्फ नीची गुरुग्राम में रह रहे थे। बेटी हिमशिखा नामी आईटी कंपनी विप्रो में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थी। इसके साथ ही वह एमबीए भी कर रही थी। जबकि बीटेक पास बेटा हार्दिक गूगल में नौकरी करता था।
करीब एक साल से उसकी नौकरी छूट गई थी और वह यूट्यूबर बन गया था। होली पर भाई-बहन दोनों मां के पास आए थे। यहां से शुक्रवार को दोनों को वापस जाना था। लेकिन उससे पहले ही हार्दिक ने चाकू से गोदकर अपनी बहन हिमशिखा की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह निजी फाइनेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनजर की पोस्ट पर तैनात अपनी मां नीलिमा को पार्श्वनाथ प्लाजा स्थित उनके ऑफिस ने बुलाकर घर लाया। उनके पर भी आरोपी ने चाकू से जानलेवा हमला किया। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग आए तो आरोपी कार लेकर मौके से भाग निकला। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर पुलिस टीम ने आरोपी को जीरो पॉइंट के पास से गिरफ्तार कर लिया। वह कहीं भागने के फिराक में था।
एक साल पहले इंस्टाग्राम पर पुणे की युवती से हुई थी दोस्ती
काफी पूछताछ के बाद आरोपी ने कहा कि करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती पुणे की एक युवती से हुई थी। वह उस युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन मां और बहन तैयार नहीं थे। इस कारण सात माह पहले उसका युवती से ब्रेकअप हो गया। आरोपी ने बताया कि ब्रेकअप के बाद वह परेशान रहने लगा। शुक्रवार की दोपहर जब गुरुग्राम के लिए हम लोग निकलने वाले थे तब भी बहन समझाने लगी कि जिससे केवल सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई उसके लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो। कुछ नौकरी खोजकर अपना काम करो। आरोपी ने कहा कि बहन की इस तरह समझाने वाली बातों से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं किचन में जाकर बड़ी वाली चाकू लाया। इसके बाद बहन को बेड पर गिराकर उसकी गर्दन पर वार किया। बाद में उसके शरीर पर भी एक के बाद एक कई बार चाकू मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने कहा कि इसके बाद मां को बुलाकर लाया और उन्हें भी मैं मार देना चाहता था, लेकिन वह बच गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि आरोपी पूछताछ के बाद अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। शनिवार शाम उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
आरोपी बोला, मां अकेले परेशान होती इसलिए उन्हें भी मारना चाहता था
बहन की हत्या और मां पर जानलेवा हमला करने का आरोपी हार्दिक पुलिस पूछताछ के दौरान अजब तरीके से जवाब दे रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तूने बहन को मार दिया था तो मां के ऊपर हमला क्यों किया। इसके जवाब में आरोपी ने कहा कि जब मैंने बहन को मार दिया तो यह तय हो गया था कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। मारने के बाद मैंने सोचा कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मां अकेली रह जाएगी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा और वह परेशान होगी। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मां को भी मार दूंगा, जिससे उसे परेशान न होना पड़े।
घायल मां के शरीर पर किया था गंभीर वार
बहन के हत्यारोपी हार्दिक ने अपनी मां नीलिमा के ऊपर चाकू से कई वार किए थे। जिला अस्पताल में भर्ती मां नीलिमा अभी भी उपचार करा रही है। डॉक्टरों के अनुसार नीलिमा के कंधे पर चाकू का घाव है। उसके दाहिने हाथ की अंगलू भी चाकू के हमले से बुरी तरह जख्मी हुई है। इसके अलावा गर्दन और छाती पर चाकू की नोक से हमले के कई निशान हैं। जिस तरह की चोट लगी है उससे लग रहा है कि नीलिमा ने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। यदि वह कमजोर पड़ती तो आरोपी उसे भी जान से मार देता।
