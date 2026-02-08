दुबई से छुट्टी लेकर शादी में आई महिला सिपाही की बहन को ‘सदमा’, जश्न में हो गया बड़ा नुकसान

संक्षेप: नंदू शनिवार रात दोस्त के करीबी की शादी के संगीत समारोह में पहुंचीं थीं। नंदू ने अपना करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत का ब्रांडेड एलवी कंपनी का बैग पास की कुर्सी पर रख दिया और खुद रस्मों में व्यस्त हो गईं। बैग में उनका आईफोन, सोने की चेन, अंगूठी और पांच हजार रुपये नकद थे। उनका बैग चोरी हो गया।

दोस्त के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुबई से छुट्टियां लेकर लखनऊ आई युवती के लिए खुशियों का यह सफर दर्दनाक याद और एक तरह का सदमा देने वाला बन गया। पीजीआई थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में शनिवार रात आयोजित संगीत समारोह के दौरान चोरों ने उसका लाखों रुपये का जेवरात और कीमती सामान से भरा बैग उड़ा लिया।

पीड़िता नंदू यादव दुबई में नौकरी करती हैं। वह कुछ समय पहले ही लखनऊ के कृष्णानगर पहुंची थीं, जहां उनकी बहन नीरू रहती हैं, जो पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल हैं। नंदू शनिवार रात वृंदावन सेक्टर 6, नीलमथा रोड स्थित मंसा पैलेस में आयोजित दोस्त के करीबी के संगीत समारोह में पहुंचीं थीं। नंदू ने अपना करीब डेढ़ लाख रुपये कीमत का ब्रांडेड एलवी कंपनी का बैग पास की कुर्सी पर रख दिया और रस्मों में व्यस्त हो गईं। बैग में उनका आईफोन, सोने की चेन, अंगूठी और पांच हजार रुपये नकद थे। कुछ देर बाद जब वह लौटीं तो कुर्सी खाली थी और बैग गायब।

आनन-फानन में आसपास तलाश की गई, लेकिन जब कहीं बैग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में दो संदिग्ध युवक समारोह में सामान्य मेहमानों की तरह शामिल होते दिखे। दोनों ने मौका देखकर बैग उठाया, बाहर झाड़ियों में फेंका और खाना खाने के बाद वहां से निकल गए।