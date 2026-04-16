ननद बोली- जाओ मर जाओ... इतना सुनते ही विवाहिता ने वीडियो कॉल पर लगा ली फांसी

बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान अर्चना और उसकी ननद के बीच फोन पर ही तीखी बहस होने लगी। ननद ने गुस्से में अर्चना से कहा कहा, ‘जाओ मार जाओ’। उसके यह कहते ही अर्चना ने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर पति, ननद और अर्चना के भाई-बहन देखते रहे और कमरे का दरवाजा बंद कर अर्चना ने फांसी लगा ली।

प्रयागराज जिले के हिरन का टोला, बेगमसराय में मंगलवार रात झकझोर देने वाली घटना घटी। फोन पर बहस के दौरान ननद के यह कहने पर ‘जाओ मर जाओ’ 28 वर्षीय विवाहिता ने वीडियो कॉल कर फांसी लगा ली। वीडियो कॉल पर विवाहिता को फांसी के फंदे पर लटकता देख पति, ननद और उसके भाई-बहन चीखते रह गए लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। घटना की वजह पारिवारिक कलह बताई गई।

ससुरालवालों से अर्चना का विवाद चल रहा था मिर्जापुर के कटरा कोतवाली निवासी लालचंद की चार बेटियों में तीसरे नंबर की अर्चना यादव की शादी करीब 10 वर्ष पहले धूमनगंज में गयासुद्दीनपुर बेगम सराय के अहिरन का टोला निवासी अशोक कुमार यादव से हुई थी। दोनों के दो बेटे प्रिंस और विराज हैं। अशोक शटरिंग का काम करता है। पोस्टमार्टम हाउस आए अर्चना के भाई सुनील यादव और उसकी बहनों ने बताया कि कुछ दिनों से अर्चना का ससुरालवालों से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर पति और ननद मंगलवार को उसके मायके मिर्जापुर गए थे जबकि अर्चना यहां ससुराल में थी।

वीडियो कॉल पर ननद बोली- ‘जाओ मार जाओ’ अशोक की शिकायत पर उसके मायकेवालों ने रात लगभग साढ़े आठ बजे अर्चना को फोन किया। बातचीत के दौरान अर्चना और उसकी ननद के बीच फोन पर ही तीखी बहस होने लगी। ननद ने गुस्से में अर्चना से कहा कहा, ‘जाओ मार जाओ’। उसके यह कहते ही अर्चना ने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल पर पति, ननद और अर्चना के भाई-बहन देखते रहे और कमरे का दरवाजा बंद कर अर्चना ने फांसी लगा ली। उसके फंदे पर लटकते ही कॉल कट गई। फांसी लगाने से पहले अर्चना ने दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकाल दिया था।