रात में उठी बहन ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर ले ली भाई की जान; बस इतनी सी थी बात

भाई के टोकने पर बहन गुस्से में आ गई कि भाई से बदला लेने का प्लान बना डाला। शुक्रवार की रात भाई घर के बाहर दरवाजे पर चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान रात करीब डेढ़ बजे छोटी बहन उठी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और भाई की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी।

Ajay Singh संवाददाता, रायबरेलीSun, 7 Sep 2025 12:25 PM
यूपी के रायबरेली में एक बहन ने रात में कुल्हाड़ी से काटकर भाई की हत्या कर दी। जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की रहने वाली इस 16 वर्षीय लड़की को उसके भाई ने दूसरे लड़के से फोन पर बात करने से रोका था। बस इतनी सी बात पर शुक्रवार की रात सोते समय बहन ने अपने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बहन को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की रहने वाली बुजुर्ग लक्ष्मीना अपने बीस वर्षीय नाती हिमांशु और दो नातिन के साथ घर पर रहती थी। घर की जिम्मेदारी भी हिमांशु उठाता था। युवक की 16 वर्षीय छोटी बहन एक लड़के से मोबाइल फोन पर बात करती थी। इसकी जानकारी जब भाई हिमांशु को हुई तो उसने विरोध किया और बहन को फटकारा।

बस इसी बात को लेकर बहन नाराज हो गई। वह इतने गुस्से में आ गई कि भाई से बदला लेने का प्लान बना डाला। शुक्रवार की रात भाई हिमांशु घर के बाहर दरवाजे पर चारपाई पर सो रहा था। रात करीब डेढ़ बजे छोटी बहन उठी। उसने बड़े भाई की गर्दन में कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी।

पिता ने बेटी की गला दबाकर की हत्या

वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर मे एक पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर कर दी। जिले के खालापार थाना क्षेत्र के मोहल्ला किदवईनगर में बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर पिता ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बेटी का शव काफी देर तक चारपाई पर ही पड़ा है। पड़ोसियों की सूचना पर खालापार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। हत्या करने वाले पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। युवती के चाचा ने थाने पर तहरीर दी है। आरोपी पिता खुद ही थाने पहुंच गया।

