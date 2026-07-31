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14 साल तक भाई के लिए लड़ी बहन, हत्यारों को दिलाई सजा, कोर्ट ने सात दोषियों को दिया आजीवन कारावास

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
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बिजनौर में 14 साल पुराने प्रबल हत्याकांड में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अदालत ने दोषियों को सुनाई सजा

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में साल 2012 के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बेटे की मौत के गम में दुनिया छोड़ चुके माता-पिता के बाद अकेली बहन ही बची थी जिसने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए 14 साल तक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। शुक्रवार दोपहर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश शमशाद अली ने जैसे ही सजा का ऐलान किया तो कटघरे में खड़े दोषी फूट-फूटकर रोने लगे। उनके परिजन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए।

19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में 19 वर्षीय युवक प्रबल की हत्या कर दी गई थी। जानकारी के वारदात पुरानी रजिंश और परिवार की किसी युवती से बात करने को लेकर अंजाम दी गई थी। हत्या के आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गंग नहर के पास फेंक दिया था। करीब एक माह बाद प्रबल का शव गंग हस्तिनापुर नहर से बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, जिसके बाद शहर भर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पुलिस और नेताओं को भी आमजन के गुस्से का सामना करना पड़ा था। यह मामला लंबे समय तक चर्चा में बना रहा, प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल ने अपने पुत्र का अपहरण के बाद हत्या कर शव हस्तिनापुर गंग नहर के फेंकने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कई लोगों को नामजद किया था।

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दो दिन पहले ही आरोपियों पर दोष हुआ था सिद्ध

बीती बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तथा एफटीसी कोर्ट के न्यायधीश शमशाद अली ने सभी गवाहों और सुबूतों के आधार पर रामलीला कमेटी के संरक्षक संजय गुप्ता, महिला आयोग की सदस्य संगीता अग्रवाल के पति विनय अग्रवाल, उनके पुत्र अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, अनुज गुप्ता को दोषी करार पाया। आदेश सुनते ही सभी दोषियों को अदालत परिसर से ही पुलिस अभिरक्षा में लेकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अब 31 जुलाई को अदालत दोषियों की सजा पर अंतिम निर्णय सुनाया।

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भाई के लिए बहन ने लड़ी लंबी लड़ाई

14 साल पहले हुई प्रबल की हत्या के बाद उसके माता-पिता की भी मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद से प्रबल के माता-पिता गुमसुम रहने लगे थे। माता-पिता की मौत के बाद प्रबल की बहन प्राची ही अकेले रह गई थी जिसने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए ऐड़ी से चोटी तक जोर लगाया। बहन ने भाई की लड़ाई लड़ने के लिए हार नहीं मानी और अकेले ही पैरवी करके मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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