SIR पूरा होने के बाद यूपी में बदल सकता राजनीतिक समीकरण, लखनऊ पर असर

एसआईआर की अनंतिम सूची जारी होने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ की कई विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकता है। अनंतिम रिपोर्ट के मुताबक लखनऊ में करीब 30.05 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। यह आंकड़ा 12 लाख से ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के सूची से बाहर होने से विधानसभा क्षेत्रों का गुणा गणित बिगड़ना स्वाभाविक है। जातीय समीकरण भी बदलेगा और राजनीतिक दलों को जीत-हार के नए फार्मूले गढ़ने पड़ सकते हैं।

एसआईआर की अनंतिम सूची को देखें तो सबसे ज्यादा कैंट विधानसभा क्षेत्र में 39.11 फीसदी मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। यह 1.45 लाख से ज्यादा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गैर जनपदों के कई मतदाता अपने मूल स्थान के वोटर बन गए हैं। लखनऊ में एसआईआर फार्म या तो भरा नहीं, घर नहीं मिले या फिर गैर जनपद में सूचीबद्ध होने की सूचना दे दी।

दूसरे नंबर पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 38.40 फीसदी यानी 1.80 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुसंख्यक वोटर गैर जिलों के हैं। फैजुल्लागंज, जानकीपुरम में अधिसंख्य झोपड़ियां आबाद थी। लखनऊ पूर्वी में इंदिरानगर, कल्याणपुर, मुंशीपुलिया,महानगर, इस्माइलगंज के कई मोहल्ले आते हैं। यहां 36.61 फीसदी लोगों के नाम बाहर हुए हैं।

सरोजनीनगर में भी कोमवेश ऐसी ही स्थिति है। यहां 31.42 फीसदी, 1.12 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में 34.61 फीसदी यानी करीब 1.60 लाख से ज्यादा वोटर वाहर हुए हैं। मध्य इलाका खांटी लखनऊ कहलाता है।

लखनऊ पश्चिम में सबसे अधिक 6 लाख से ज्यादा मतदाता थे तो यहां सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे भी। यहां 30 फीसदी यानी 1.82 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए हैं। यह मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहां के लिए चौक, नक्खास, राजाजीपुरम, पारा, बुद्धेश्वर, ठाकुरगंज जैसे इलाकों के लोग वोट करते हैं।

लखनऊ के छह विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा असर लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 6 क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर कम हुए जिनके दायरे में विस्तारित क्षेत्र आता है। यहां प्रदेश के अन्य जिलों की लाखों आबादी रह रही है लेकिन एसआईआर फार्म अपने मूल स्थान पर भरे हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए।

शहर के मुकाबले खांटी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहतर ग्रामीण इलाके वाली मलिहाबाद, बीकेटी और मोहनलालगंज में सबसे कम मतदाताओं के नाम सूची से कम हुए हैं। मलिहाबाद में 17.41, मोहनलालगंज में 16.93 व बीकेटी में 22.27 फीसदी ही नाम कटे हैं। यहां लोगों ने एसआईआर फार्म भरने में दिलचस्पी दिखाई और बीएलओ को भी खोजने में आसानी हुई। लोग एक दूसरे को जानते भी थे।

बीएलओ को मतदाताओं के घर तलाशने में दिक्कत नहीं हुई। शहरी क्षेत्र में ऐसी स्थिति रही कि तमाम लोग पड़ोसी का भी नाम नहीं जानते। खुद के घर से 100 मीटर की दूरी पर कौन रहता, लोग अनभिज्ञ हैं। इसका नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र को उठाना पड़ा।