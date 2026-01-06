Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSIR to Change political equation in UP after voters Reduced will effect Lucknow
SIR पूरा होने के बाद यूपी में बदल सकता राजनीतिक समीकरण, लखनऊ पर असर

SIR पूरा होने के बाद यूपी में बदल सकता राजनीतिक समीकरण, लखनऊ पर असर

संक्षेप:

एसआईआर की अनंतिम सूची जारी होने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ की कई विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकता है। अनंतिम रिपोर्ट के मुताबक लखनऊ में करीब 30.05 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं।

Jan 06, 2026 06:51 am ISTSrishti Kunj विनोद पांडेय, लखनऊ
share Share
Follow Us on

एसआईआर की अनंतिम सूची जारी होने के बाद यूपी की राजधानी लखनऊ की कई विधानसभा क्षेत्रों का राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकता है। अनंतिम रिपोर्ट के मुताबक लखनऊ में करीब 30.05 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। यह आंकड़ा 12 लाख से ज्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के सूची से बाहर होने से विधानसभा क्षेत्रों का गुणा गणित बिगड़ना स्वाभाविक है। जातीय समीकरण भी बदलेगा और राजनीतिक दलों को जीत-हार के नए फार्मूले गढ़ने पड़ सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसआईआर की अनंतिम सूची को देखें तो सबसे ज्यादा कैंट विधानसभा क्षेत्र में 39.11 फीसदी मतदाता सूची से बाहर हुए हैं। यह 1.45 लाख से ज्यादा है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि गैर जनपदों के कई मतदाता अपने मूल स्थान के वोटर बन गए हैं। लखनऊ में एसआईआर फार्म या तो भरा नहीं, घर नहीं मिले या फिर गैर जनपद में सूचीबद्ध होने की सूचना दे दी।

ये भी पढ़ें:यूपी में SIR के बाद आज आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए

दूसरे नंबर पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 38.40 फीसदी यानी 1.80 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बहुसंख्यक वोटर गैर जिलों के हैं। फैजुल्लागंज, जानकीपुरम में अधिसंख्य झोपड़ियां आबाद थी। लखनऊ पूर्वी में इंदिरानगर, कल्याणपुर, मुंशीपुलिया,महानगर, इस्माइलगंज के कई मोहल्ले आते हैं। यहां 36.61 फीसदी लोगों के नाम बाहर हुए हैं।

सरोजनीनगर में भी कोमवेश ऐसी ही स्थिति है। यहां 31.42 फीसदी, 1.12 लाख मतदाता सूची से बाहर हो गए। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में 34.61 फीसदी यानी करीब 1.60 लाख से ज्यादा वोटर वाहर हुए हैं। मध्य इलाका खांटी लखनऊ कहलाता है।

लखनऊ पश्चिम में सबसे अधिक 6 लाख से ज्यादा मतदाता थे तो यहां सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे भी। यहां 30 फीसदी यानी 1.82 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए हैं। यह मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहां के लिए चौक, नक्खास, राजाजीपुरम, पारा, बुद्धेश्वर, ठाकुरगंज जैसे इलाकों के लोग वोट करते हैं।

लखनऊ के छह विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

लखनऊ की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 6 क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खासकर उन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर कम हुए जिनके दायरे में विस्तारित क्षेत्र आता है। यहां प्रदेश के अन्य जिलों की लाखों आबादी रह रही है लेकिन एसआईआर फार्म अपने मूल स्थान पर भरे हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर सूची से बाहर हुए।

शहर के मुकाबले खांटी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बेहतर

ग्रामीण इलाके वाली मलिहाबाद, बीकेटी और मोहनलालगंज में सबसे कम मतदाताओं के नाम सूची से कम हुए हैं। मलिहाबाद में 17.41, मोहनलालगंज में 16.93 व बीकेटी में 22.27 फीसदी ही नाम कटे हैं। यहां लोगों ने एसआईआर फार्म भरने में दिलचस्पी दिखाई और बीएलओ को भी खोजने में आसानी हुई। लोग एक दूसरे को जानते भी थे।

बीएलओ को मतदाताओं के घर तलाशने में दिक्कत नहीं हुई। शहरी क्षेत्र में ऐसी स्थिति रही कि तमाम लोग पड़ोसी का भी नाम नहीं जानते। खुद के घर से 100 मीटर की दूरी पर कौन रहता, लोग अनभिज्ञ हैं। इसका नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र को उठाना पड़ा।

बनेंगे नए समीकरण

मतदान के दौरान किसी भी विधानसभा क्षेत्र में एक लाख वोट मायने रखता है। कई बार तो हार-जीत का अंतर सैकड़ों में ही रहता है। इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के बाहर होने से चुनावी समीकरण बिगड़ना स्वाभाविक भी है। हालांकि इसका असर किसी एक राजनीतिक दल को नहीं होगा। सभी दल इससे प्रभावित होंगे। कोई कम तो कोई ज्यादा। अब चुनाव से पहले बनने वाले जातीय समीकरण, नतीजों का पूर्वानुमान के मानक नए सिरे से तैयार करने पड़ेंगे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
special intensive revision sir Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |