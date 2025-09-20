sir tan se juda provocative slogans raised after prayers in kaushambi and bhadohi districts of UP गुस्ताखे नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा; यूपी के दो जिलों में नमाज के बाद लगे भड़काऊ नारे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Pawan Kumar Sharma वार्ता, भदोही/कौशांबीSat, 20 Sep 2025 04:59 PM
यूपी के दो जिलों में शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान युवकों ने भड़काऊ नारे लगाए। भदोही और कौशांबी में संप्रदाय विशेष के लोगों ने जुलूस निकाला और सिर तन से जुदा के नारे लगाए। एक जिले में फ़िलस्तीन का झंडा भी लहराने का आरोप है। उधर, सूचना मिलने के बाद दोनों जिलों की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

पहला मामला भदोही जिले का है। जहां शुक्रवार को जुमा की नमाज के समय युवकों द्वारा सिर-तन से जुदा के नारे लगाए जाने व फ़िलस्तीन का झंडा लहराने पर पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। वहीं, चार दर्जन से अधिक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सोशल मीडिया पर जिले के औराई व भदोही नगर में फलस्तीन का झंडा लहरा जाने एवं सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी।

एसपी ने आगे बताया कि इससे आपसी भाईचारा व सौहार्द बिगाड़ने साथ कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है। मामले में लगभग डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही चार दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ला एंड आर्डर के खिलाफ किसी को भी खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कौशांबी में भड़काऊ नारेबाजी के आरोप में मामला दर्ज, कानूनी कार्रवाई शुरू

दूसरा मामला कौशांबी जिले का है। जहां शुक्रवार शाम संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा निकाले गये जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गयी। इस संबंध में पुलिस ने 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की शाम मंझनपुर कस्बा में समुदाय विशेष के जुलूस में शामिल लोगों ने 'गुस्ताखे नबी की एक सजा, सिर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे लगाये। मुस्लिम समुदाय के (15-20) लोगों द्वारा जामा मस्जिद कस्बा मंझनपुर होते हुए नेहरू नगर तक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोग ऐसी भड़काऊ नारेबाजी करते हुए कर्बला तक आये।

इस दौरान बनाये गये वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जतायी और पुलिस को इस संबंध में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 15 से 20 अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा अपराध संख्या 308/25 धारा 223,196 बीएनएस पर दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Kaushambi
