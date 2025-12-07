Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsSIR reveals over two lakh 50 thousand fake voters in panchayats across 8 districts of UP
एसआईआर के बीच बड़ा खुलासा: मेरठ समेत आठ जिलों की पंचायतों में ढाई लाख से अधिक फर्जी वोटर

संक्षेप:

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायतों में डुप्लीकेट वोटर की जांच में मेरठ समेत वेस्ट यूपी के जिलों में ढाई लाख से अधिक फर्जी वोटर मिले हैं। उनका सत्यापन नहीं हो सका। पंचायतों के वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया है।

Dec 07, 2025 10:54 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, मुख्य संवाददाता
यूपी में एसआईआर के बीच जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायतों में डुप्लीकेट वोटर की जांच में मेरठ समेत वेस्ट यूपी के जिलों में ढाई लाख से अधिक फर्जी वोटर मिले हैं। उनका सत्यापन नहीं हो सका। पंचायतों के वोटर लिस्ट से ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया है। मेरठ जिले में 46,780 और सहारनपुर में 45,176 फर्जी वोटर का नाम हटाया गया है। प्रदेश में यह संख्या 35.49 लाख है।

राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से प्रदेश के सभी 75 जिलों में दो करोड़ 27 लाख 33 हजार 769 डुप्लीकेट वोटर की जांच का निर्देश दिया गया था, जिसमें मेरठ जिले में 2.50 लाख, सहारनपुर में 4.45 लाख, बिजनौर में 3.65 लाख, बुलंदशहर में 3.68 लाख, हापुड़ में 1.69 लाख, मुजफ्फरनगर में 3.44, शामली में 1.78 और बागपत जिले में 2.02 लाख डुप्लीकेट वोटर की जांच का निर्देश दिया गया था।

प्रशासन के स्तर से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाया गया तो ढाई लाख से अधिक फर्जी वोटर मिले हैं, जिनका सत्यापन नहीं हुआ। आयोग के निर्देश पर ऐसे मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। हालांकि अब भी पंचायतों के बीएलओ, एईआरओ के स्तर पर कार्रवाई जारी है। संख्या और बढ़ सकती है। प्रदेश स्तर पर दो करोड़ 27 लाख 33 हजार 769 डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन में 35 लाख 49 हजार 735 वोटर फर्जी मिले हैं, जिनका नाम हटाया गया है।

वेस्ट यूपी के जिलों के पंचायतों के संदिग्ध वोटर

जिलाकुल डुप्लीकेट वोटरजांच में हटाए गए
मेरठ 2,50,847 46,780
बुलंदशहर 3,68,326 54,551
बागपत 2,02,049 9,752
हापुड़ 1,69,551 31,982
सहारनपुर 4,45,857 45,176
मुजफ्फरनगर 3,44,688 29,951
शामली 1,78,764 26,367
बिजनौर3,65,911 23,492
