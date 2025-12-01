Hindustan Hindi News
वोटर लिस्ट के बहाने सालों बाद बेटी ने किया मायके फोन, आवाज़ सुनकर रो पड़ी मां

वोटर लिस्ट के बहाने सालों बाद बेटी ने किया मायके फोन, आवाज़ सुनकर रो पड़ी मां

संक्षेप:

यूपी में एसआईआर केवल मतदाता सूची अपडेट करने का काम नहीं कर रहा, बल्कि यह वर्षों से दूर रह रहे परिवारों को फिर से जोड़ने का माध्यम भी बन गया है। कई लव मैरिज करने वाले युवक-युवतियों को इस प्रक्रिया में अपने घर फोन करना पड़ा, जिससे अपनों के बीच दूरी कम हुई।

Mon, 1 Dec 2025 05:48 PMPawan Kumar Sharma भाषा, बरेली
यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर केवल मतदाता सूची अपडेट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवारों को फिर से जोड़ने का भी काम कर रहा है। जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में कई युवक-युवतियों को अपने घर फोन करना पड़ा, जिससे वर्षों बाद परिवार और अपनों के बीच दूरी कम हुई।

बरेली जिले से ऐसे कई मामले देखने को मिले। आंवला संसदीय क्षेत्र के बिलपुर की रहने वाले केशव की बेटी 9 साल पहले अपने मामा के लड़के के साथ चली गई थी। उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों के समझाने के बाद भी दोनों नहीं माने और फोन नंबर तक बदल दिए। लेकिन एसआईआर की जानकारी जुटाने के लिए सालों बाद उनकी बेटी ने अचानक फोन किया। बेटी की आवाज़ सुनकर उसकी मां फूट-फूटकर रो पड़ी।

इसके अलावा जोगी नवादा की 40 साल की स्नेहलता करीब पंद्रह साल पहले वह अपने प्रेमी ओमकार चौधरी के साथ चली गई थीं। परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन स्नेहलता ने अदालत में प्रेमी के पक्ष में बयान दे दिए थे और फिर अपने पति के साथ चली गई थीं। उसके बाद मायके वालों से पूरी तरह बोलचाल बंद हो गई। एसआईआर के दौरान जब अधिकारियों ने उनसे 2003 की मतदाता सूची पर आधारित एपिक आईडी मांगी, तो उन्हें अपने माता-पिता का ध्यान आया और वर्षों बाद उन्होंने घर फोन कर जरूरी विवरण मांगा।

10 साल पहले प्रेमी संग चली गईं थीं रिहाना

फरीदपुर में रहने वाली सुलेखा उर्फ रिहाना भी वर्षों बाद अपने परिजनों से बात करने को मजबूर हुईं। बुलंदशहर की रहने वाली सुलेखा लगभग दस साल पहले नवाब हसन के साथ रहने आई थीं। धर्मांतरण और निकाह के बाद वह रिहाना बन गईं और अब उनके दो बच्चे हैं। मायके वालों से उनका कोई संपर्क नहीं था। एसआईआर के फॉर्म में जब पिता की मतदाता क्रमांक संख्या और 2003 की सूची से जुड़े विवरण मांगे गए, तो रिहाना को कुछ भी याद नहीं था। अंततः उन्होंने अपनी मां को फोन किया। कॉल उठते ही दोनों की आवाज़ें रुंध गईं और वर्षों पुरानी दूरी पिघलने लगी।

10 साल पहले प्रेमिका के संग भागा था अवधेश

बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खेड़ा के रामवीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा अवधेश दस साल पहले गांव की ही लड़की के साथ भाग गया था और तब से उसका कोई पता नहीं था। उन्होंने बताया कि अचानक भावनगर (गुजरात) से अवधेश का फोन आया। अवधेश और उसकी पत्नी ने वर्षों बाद बहुत विनम्रता से बात की। अवधेश अब दो बच्चों का पिता है। उसने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 2003 की सूची का विवरण मांगा।

परिवार से मिला रहा एसआईआर

उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के अनुसार, एसआईआर के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें प्रेम विवाह करके घर छोड़ने वाले युवक-युवतियों को अपने पैतृक दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने बताया कि हालांकि प्रक्रिया सुचारू है और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अधिकांश जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो आवेदक एसआईआर गणना प्रपत्र में तीसरे विकल्प का चयन कर सकते हैं।

एसआईआर में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों के पास ऐसे कई मामले आए, जिनमें प्रेम विवाह कर घर छोड़ने वाली युवतियां मायके वालों से बात करने को मजबूर हुईं। जिले के अधिकारियों के अनुसार, एसआईआर ने अचानक कई परिवारों को फिर से मिला दिया है, क्योंकि पुरानी मतदाता सूची में मतदाता का नाम और क्रमांक ढूंढने की वजह से वर्षों से दूर रह रहे लोगों को परिवार वालों से फिर से संपर्क करना पड़ा है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
