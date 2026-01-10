BLA की उपस्थिति में काटा जाए नाम, गड़बड़ी पर कराएंगे FIR, अखिलेश यादव की चेतावनी

संक्षेप: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रही है। कहा कि भाजपा मुद्दों के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए अब वोटर लिस्ट में 'डिजिटल और प्रशासनिक हेराफेरी' का सहारा ले रही है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि बीएलए की उपस्थ्ति में ही वोट काटा जाए और वोट काटने के बाद उसकी सूची भी चस्पा की जाए। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो पीडीए प्रहरी और बीएलए एफआईआर कराएंगे। उन्होंने यह भी मांग की कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी फर्जी आधार कार्ड बनाती है, ऐसे में आधार भी मेटल का बनाया जाए। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रही है। कहा कि भाजपा मुद्दों के दम पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए अब वोटर लिस्ट में 'डिजिटल और प्रशासनिक हेराफेरी' का सहारा ले रही है।

अखिलेश ने कहा कि आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। जब ड्राफ्ट सूची नहीं आई थी तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी, उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं। यह भाजपा के वोट हैं। कन्नौज के पूर्व सांसद ने तो यह कहा कि अभी तीन लाख वोट जिले में कटे हैं। अभी दो विधानसभा अलग अलग जिले में है। वहां भी काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के लोग यह बात कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी क्या है?"

वोटर लिस्ट और SIR पर उठाए बड़े सवाल अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव और एसआईआर के बाद विधानसभा चुनाव की लिस्ट के बीच अंतर को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लग रहा है कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। पीडीए समाज का वोट काटने और अपने वोट बढ़ाने की साजिश हो रही है। उन्होंने पूछा कि जब काम एक ही BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) कर रहा है तो दोनों सूचियों में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मैपिंग के बहाने 2 करोड़ लोगों को 'अनमैप्ड' कर रहा है, जो असल में विपक्ष के वोट काटने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने आशंका जताई कि क्या चुनाव आयोग SIR के बहाने देश में चोरी-छिपे NRC लागू करना चाहता है।

भाजपा गलती नहीं, जानबूझकर हेराफेरी करती है सपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा के 'आइडियोलॉजी' वाले अफसरों को खास तौर पर उन बूथों पर भेजा जा रहा है जहाँ PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज का वोट बैंक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर बूथ पर अपना 200 वोट बढ़ाने और विपक्ष का वोट काटने का निर्देश दिया है। इसके लिए फर्जी आधार कार्ड तक बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बीएलए (BLA) की उपस्थिति में ही वोट काटा जाए और उसकी सूची सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाए।