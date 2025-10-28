Hindustan Hindi News
Sir my wife is having an illicit affair, I caught her with her lover; she might have my murdered
साहब...पत्नी के हैं अवैध संबंध, आपत्तिजनक हालत में प्रेमी संग पकड़ा था; करा सकती है मेरी हत्या

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने पुलिस से गुहार लगाइ है। मेरी पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध हैं। आशंका जताई कि पत्नी उस युवक के साथ मिलकर उसकी हत्या करा सकती है। युवक ने बताया है कि उसने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था।

Tue, 28 Oct 2025 07:38 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साहब...मेरी पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध हैं। आशंका जताई कि पत्नी उस युवक के साथ मिलकर उसकी हत्या करा सकती है। युवक ने बताया है कि उसने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने इस संबंध में एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर आरोपियों के खिलाफ केस जर्द कर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि उसके जानमाल की रक्षा हो सके।

पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने एसएसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसकी शादी 16 जुलाई 2016 को हुई थी। उसके दो बेटियां भी हैं। युवक के अनुसार उसकी पत्नी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राम गंगा विहार में पीछे डेढ़ साल से एक कंपनी में एजेंट के रूप में काम करती है। वहीं पर एक युवक भी काम करता है। आरोप लगाया कि युवक से उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। दोनों फोन पर लंबी-लंबी बातें करते हैं। युवक के अनुसार उसने अपनी पत्नी से कई बार पूछा कि तू देर रात तक किससे इतनी लंबी-लंबी बात करती है तो वह ऑफिस का काम बताकर टाल देती है।

यह भी बताया कि उसकी पत्नी जुलाई 2025 में उस युवक के साथ गोवा भी घूमने गई थी। दोनों वहां तीन-चार दिन होटल में रुककर लौटे थे। युवक के अनुसार उसने इस बात का विरोध किया तो पत्नी ने हत्या करने की धमकी दी। युवक के अनुसार दीपावली पर उसने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसमें युवक के साथ उसके फोटो पकड़े गए। आरोप लगाया कि पत्नी उस युवक के साथ ही अधिकांश समय रहती है। करीब 15 दिन पूर्व रात करीब 11 बजे युवक घर में आया था। आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। जिसेक बाद युवक जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।

पीड़ित युवक ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी ने करवा चौथ व्रत भी उस प्रेमी युवक के साथ ही खोला था। पीड़ित ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में पत्नी और उसके प्रेमी युवक से अपनी जान को खतरा बताते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में एसएसपी सतपाल अंतिल ने पाकबड़ा एसओ को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
