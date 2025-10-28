साहब...पत्नी के हैं अवैध संबंध, आपत्तिजनक हालत में प्रेमी संग पकड़ा था; करा सकती है मेरी हत्या

संक्षेप: यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने पुलिस से गुहार लगाइ है। मेरी पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध हैं। आशंका जताई कि पत्नी उस युवक के साथ मिलकर उसकी हत्या करा सकती है। युवक ने बताया है कि उसने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था।

साहब...मेरी पत्नी के एक युवक से अवैध संबंध हैं। आशंका जताई कि पत्नी उस युवक के साथ मिलकर उसकी हत्या करा सकती है। युवक ने बताया है कि उसने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने इस संबंध में एसएसपी को प्रार्थनापत्र देकर आरोपियों के खिलाफ केस जर्द कर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि उसके जानमाल की रक्षा हो सके।

पाकबड़ा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक ने एसएसपी को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उसकी शादी 16 जुलाई 2016 को हुई थी। उसके दो बेटियां भी हैं। युवक के अनुसार उसकी पत्नी सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राम गंगा विहार में पीछे डेढ़ साल से एक कंपनी में एजेंट के रूप में काम करती है। वहीं पर एक युवक भी काम करता है। आरोप लगाया कि युवक से उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं। दोनों फोन पर लंबी-लंबी बातें करते हैं। युवक के अनुसार उसने अपनी पत्नी से कई बार पूछा कि तू देर रात तक किससे इतनी लंबी-लंबी बात करती है तो वह ऑफिस का काम बताकर टाल देती है।

यह भी बताया कि उसकी पत्नी जुलाई 2025 में उस युवक के साथ गोवा भी घूमने गई थी। दोनों वहां तीन-चार दिन होटल में रुककर लौटे थे। युवक के अनुसार उसने इस बात का विरोध किया तो पत्नी ने हत्या करने की धमकी दी। युवक के अनुसार दीपावली पर उसने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसमें युवक के साथ उसके फोटो पकड़े गए। आरोप लगाया कि पत्नी उस युवक के साथ ही अधिकांश समय रहती है। करीब 15 दिन पूर्व रात करीब 11 बजे युवक घर में आया था। आरोप लगाया कि उसने अपनी पत्नी को युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। जिसेक बाद युवक जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।