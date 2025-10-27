सर! मुझे मंच दिला दीजिए..., जनता दर्शन में CM योगी से महिला कलाकार ने कर दी ये मांग; जानें फिर

संक्षेप: दीपावली के बाद सोमवार को CM योगी ने लखनऊ में फिर से जनता दर्शन का क्रम शुरू कर दिया। सीएम के सामने अपनी फरियादें सुनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग आए थे। एक-एक पीड़ित के पास जाकर सीएम ने उनकी शिकायतें-समस्याएं सुनीं और फिर अफसरों को निश्चित समयावधि में समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया।

दीपावली के बाद सोमवार को सीएम योगी ने लखनऊ में फिर से जनता दर्शन का क्रम शुरू कर दिया। सीएम के सामने अपनी फरियादें सुनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग आए थे। जनता दर्शन में पहुंचे एक-एक पीड़ित के पास जाकर सीएम योगी ने उनकी शिकायतें-समस्याएं सुनीं और फिर अफसरों को निश्चित समयावधि में समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। सीएम ने अफसरों से कहा कि पीड़ितों से फीडबैक भी लें। जनता दर्शन में लगभग 50 से अधिक पीड़ितों ने सीएम योगी से अपनी समस्याएं बताईं। फरियादियों के बीच सीएम योगी ने कहा कि आपकी सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है।

धन के अभाव से नहीं रुकेगा किसी का इलाज सीएम योगी ने 'जनता दर्शन' के दौरान प्रदेश में जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सीएम योगी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। वहीं एक पीड़ित ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल से तत्काल इस्टीमेट बनवाने को कहा। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में किसी पीड़ित का इलाज अधूरा नहीं रहेगा। सरकार हर जरूरतमंद के इलाज की व्यवस्था के लिए खड़ी है।

सर! मैं कलाकार हूं, मुझे कार्यक्रम दिलवा दीजिये 'जनता दर्शन' में एक महिला कलाकार भी पहुंचीं थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बताया कि वे लोकगीत कलाकार हैं। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। मंच दिला दीजिये। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें कार्यक्रम दिलाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री बोले कि सरकार हर जनपद में लोककलाओं को प्राथमिकता दे रही है। हर जगह अनेक आयोजन भी कराए जाते हैं। इसमें पंजीकृत और अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को मौका मिले।