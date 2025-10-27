Hindustan Hindi News
सर! मुझे मंच दिला दीजिए..., जनता दर्शन में CM योगी से महिला कलाकार ने कर दी ये मांग; जानें फिर

सर! मुझे मंच दिला दीजिए..., जनता दर्शन में CM योगी से महिला कलाकार ने कर दी ये मांग; जानें फिर

संक्षेप: दीपावली के बाद सोमवार को CM योगी ने लखनऊ में फिर से जनता दर्शन का क्रम शुरू कर दिया। सीएम के सामने अपनी फरियादें सुनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग आए थे। एक-एक पीड़ित के पास जाकर सीएम ने उनकी शिकायतें-समस्याएं सुनीं और फिर अफसरों को निश्चित समयावधि में समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया।

Mon, 27 Oct 2025 12:35 PMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सोमवार की सुबह जनता दर्शन के दौरान अचानक एक महिला कलाकार ने मंच दिलाने की मांग रख दी। सीएम ने कलाकार की मांग को सुना और इस बारे में अफसरों को तत्काल कार्रवाई का आदेश भी दे दिया। सीएम योगी ने कहा कि स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक मौके मिलें इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रदेश के हर जिले में लोककलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

दीपावली के बाद सोमवार को सीएम योगी ने लखनऊ में फिर से जनता दर्शन का क्रम शुरू कर दिया। सीएम के सामने अपनी फरियादें सुनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों से लोग आए थे। जनता दर्शन में पहुंचे एक-एक पीड़ित के पास जाकर सीएम योगी ने उनकी शिकायतें-समस्याएं सुनीं और फिर अफसरों को निश्चित समयावधि में समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया। सीएम ने अफसरों से कहा कि पीड़ितों से फीडबैक भी लें। जनता दर्शन में लगभग 50 से अधिक पीड़ितों ने सीएम योगी से अपनी समस्याएं बताईं। फरियादियों के बीच सीएम योगी ने कहा कि आपकी सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है।

धन के अभाव से नहीं रुकेगा किसी का इलाज

सीएम योगी ने 'जनता दर्शन' के दौरान प्रदेश में जमीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। सीएम योगी ने सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। वहीं एक पीड़ित ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल से तत्काल इस्टीमेट बनवाने को कहा। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में किसी पीड़ित का इलाज अधूरा नहीं रहेगा। सरकार हर जरूरतमंद के इलाज की व्यवस्था के लिए खड़ी है।

सर! मैं कलाकार हूं, मुझे कार्यक्रम दिलवा दीजिये

'जनता दर्शन' में एक महिला कलाकार भी पहुंचीं थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बताया कि वे लोकगीत कलाकार हैं। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। मंच दिला दीजिये। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें कार्यक्रम दिलाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री बोले कि सरकार हर जनपद में लोककलाओं को प्राथमिकता दे रही है। हर जगह अनेक आयोजन भी कराए जाते हैं। इसमें पंजीकृत और अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को मौका मिले।

ये मामले भी आए जनता दर्शन में

जनता दर्शन के दौरान पुलिस से जुड़े मामले भी आये। कई लोगों ने पारिवारिक मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायत रखी। पुलिस से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने जांच कराने और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
