SIR: यूपी की वोटर लिस्ट में होंगे 15 लाख से ज्यादा नए मतदाता, जानें नाम जुड़वाने का कब तक है मौका

संक्षेप:

यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। यूपी की वोटर लिस्ट में 15 लाख से ज्यादा नए मतदाता होंगे। अब तक 15.78 लाख लोगों ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है।

Jan 06, 2026 04:34 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत अब तक 15.78 लाख नागरिकों ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। ये मतदाता लिस्ट में जुड़ जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल मतदाताओं में से 81.30 प्रतिशत से गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने बताया कि 12.55 करोड़ मतदाताओं (81.30%) से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं।46.23 लाख मतदाता (2.99%) मृत पाए गए हैं। 2.17 करोड़ मतदाता (14.06%) स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। 25.47 लाख मतदाता (1.65%) एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं।

निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, स्थानांतरित/अनुपस्थित मतदाताओं में वे लोग शामिल हैं, जो अपने पूर्व निवास स्थान से स्थायी रूप से अन्यत्र चले गए हैं, संबंधित मतदान क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं मिले, अथवा जिनके गणना प्रपत्र 26 दिसंबर 2025 तक जमा नहीं हो सके। सबसे ज्यादा 12 लाख मतदाताओं के नाम लखनऊ में कटेंगे। वहीं प्रयागराज में 11.56 लाख, कानपुर नगर में नौ लाख, आगरा में 8.36 लाख, गाजियाबाद में 8.18 लाख, बरेली में 7.14 लाख, मेरठ में 6.65 लाख, गोरखपुर में 6.45 लाख, सीतापुर में 6.23 लाख और जौनपुर में 5.89 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

दावा और आपत्ति कब तक कर सकेंगे

ऐसे पात्र मतदाता, जिनके नाम उपरोक्त कारणों से सूची से हटाए गए हैं, वे 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति की अवधि के दौरान घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उनके नाम मतदाता सूची में पुनः जोड़े जा सकते हैं। वहीं, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम केवल एक ही स्थान पर मान्य रखे जाएंगे। निर्वाचन प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने मतदाता विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार अवश्य कराएं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
