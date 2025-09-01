सेवा में श्रीमान, बंटवारे में अन्याय हुआ है...लिखकर युवक ने लगाई फांसी

शिवम पांडेय कई सालों से मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था। 10 दिन पहले वह पुश्तैनी घर के विवाद पर गांव आया। रविवार को शिवम ने अपने कमरे में पंखे के चुल्ले से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले शिवम ने सुसाइड नोट लिखा। इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया।

यूपी के प्रयागराज नैनी में औद्योगिक क्षेत्र थाना के तेंदुआवन, नीबी गांव में रविवार देर रात जमीन के बंटवारे के विवाद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि लोगों ने उनके घर पर चढ़कर धमकाया। जिससे भाई ने फांसी लगा ली। खुदकुशी से पहले उसने चार पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर इंसाफ मांगा है। इसमें पुलिस और प्रशासन को संबोधित करते हुए लिखा- ‘श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, एसडीएम व डीएम...। बंटवारे में अन्याय हुआ है, इसलिए मैं शिवम पांडेय विपक्षियों के दबाव में आकर आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे और मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उचित न्याय करें। युवक ने वाट्सएप स्टेटस पर भी सुसाइड नोट लगा दिया था।

नीबी गांव निवासी 30 वर्षीय शिवम पांडेय के पिता विजय पांडेय का निधन हो चुका है। शिवम मुंबई में कई सालों से प्राइवेट नौकरी करता था। 10 दिन पहले वह पुश्तैनी घर के विवाद पर गांव आया। रविवार को शिवम ने अपने कमरे में पंखे के चुल्ले से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले शिवम ने सुसाइड नोट लिखा। इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। फांसी लगाने की सूचना पर ग्रामीण एकत्र हो गए।

शिवम को फंदे से उतारकर शहर स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई शिव ने सुसाइड नोट में आत्महत्या का कारण बने लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। एसओ विपिन कुमार पाल ने बताया कि संपत्ति के बंटवारे में युवक ने फांसी लगाई है। जांच कराई जा रही है।