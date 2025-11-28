Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssir in up names are not in 2003 voter list parents voters in nepal problems for women who married and moved to india
SIR in UP: 2003 की लिस्ट में नाम नहीं, मां-बाप नेपाल में वोटर; शादी कर भारत आईं महिलाओं की दिक्कत

SIR in UP: 2003 की लिस्ट में नाम नहीं, मां-बाप नेपाल में वोटर; शादी कर भारत आईं महिलाओं की दिक्कत

संक्षेप:

यूपी के सीमावर्ती जिलों में नेपाल से रोटी-बेटी का संबंध है। यहां पारंपरिक तौर पर नेपाल की लड़कियों से शादियां होती रही हैं। इन जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, कुशीनगर, देवरिया आदि शामिल हैं। 

Fri, 28 Nov 2025 06:27 AMAjay Singh रोहित मिश्र, लखनऊ
share Share
Follow Us on

SIR in UP: वर्ष 2003 के बाद पड़ोसी देश नेपाल से ब्याहकर आई महिलाओं के लिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुसीबत बन गया है। इन महिलाओं के लिए दिक्कत है कि वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है। जिनका नाम उस मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें अपने माता-पिता का नाम, पता, उनका वोटर आईडी कार्ड आदि की जानकारी देनी है। हालांकि इन महिलाओं के लिए परेशानी यह है कि उनके माता-पिता तो नेपाल में मतदाता हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में नेपाल से रोटी-बेटी का संबंध है। पारंपरिक तौर पर नेपाल की लड़कियों से शादियां होती रही हैं। ऐसे जिलों में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, कुशीनगर, देवरिया आदि शामिल हैं। इन सभी जिलों में एसी महिलाओं की संख्या लाखों में है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिन महिलाओं का नाम नहीं है, वे एसआईआर की प्रक्रिया में परेशान हैं। समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेंद्र मिश्रा बताते हैं कि उनके विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में इस दिक्कत से तमाम परिवार परेशान हैं। जिन जिलों में पारंपरिक तौर पर नेपाल से शादियां होती हैं, वहां के लिए एसआईआर में निर्देश स्पष्ट नहीं हैं।

सिद्धार्थनगर की चरिगवां ग्राम पंचायत में रहने वाले प्रदीप की भी शादी नेपाल की निवासी रहीं किरण से वर्ष 2003 के बाद हुई थी। प्रदीप कहते हैं कि बीएलओ से इस समस्या के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि फॉर्म में जो भी कॉलम हैं, वही जानकारी भरनी है। अब प्रदीप पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

पीलीभीत में रहने वाले कमल कुमार लोधी की शादी नेपाल में काठमांडू की रहने वाली प्रतिभा महारजन से वर्ष 2018 में हुई थी। बाद के वर्षों में उनका नाम मतदाता सूची में भी दर्ज हो गया। 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है, उन्हें अपने माता-पिता के वोटर कार्ड का ब्योरा देना है। प्रतिभा यह जानकारी कैसे दें क्योंकि उनके माता-पिता तो नेपाल के हैं।

पीलीभीत में रहने वाले कृष्णा की शादी नेपाल की गीता से वर्ष 2015 में हुई थी। कृष्णा भी अब एसआईआर की प्रक्रिया में पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ से समाधान पूछ रहे हैं, लेकिन बीएलओ के पास उनके सवाल का जवाब नहीं है। वह 2003 का विवरण मांग रहा है। प्रदीप इस पूरी प्रक्रिया में काफी परेशान हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा।

नेपाल ही नहीं, अन्य देशों की भी ब्याहताओं को दिक्कत

न केवल नेपाल बल्कि अन्य देशों से ब्याह कर भारत आई महिलाओं को भी इस तरह की समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। उनके लिए भी दिक्कत यही है कि 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम न होने पर उन्हें भी अपने माता-पिता को भारत का मतदाता साबित करने के लिए पूरा ब्योरा देना है, जबकि उनका मायका भारत में नहीं है।

2003 के बाद शादी तो मायके का ब्योरा दें

ऐसी महिलाएं जिनकी शादी वर्ष 2003 के बाद हुई है। वह अपने मायके का विवरण गणना प्रपत्र पर भरें। अपने माता-पिता, बाबा-दादी और नाना-नानी का डिटेल भर सकती हैं। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर अपने बीएलओ से जानकारी हासिल कर सकती हैं।

क्या बोले सीईओ

सीईओ नवदीप रिणवा ने इस बारे में कहा है कि अभी जितनी सही जानकारी है, उतना फॉर्म भरकर जमा करें। बाद में ऐसे लोगों को पहले से तय किए दस्तावेजों में से कोई सौंपना होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में SIR : 24 घंटे में 1.14 करोड़ फार्म हुए डिजिटल, CEO ने दिया ये आदेश
ये भी पढ़ें:एसआईआर के काम में लापरवाही पड़ी भारी, शिक्षक सस्पेंड; 5 ईआरओ से जवाब तलब
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
special intensive revision sir UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |