‘सर ने हाथ पकड़कर की गंदी हरकत’, सातवीं की छात्रा के आरोप पर शिक्षक गिरफ्तार

यूपी के कुशीनगर जिले के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक पर कक्षा सात की छात्रा ने अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। इस आरोप को लेकर छात्रा की मां ने पुलिस को तहरीर दी जिसके आधार पर पाक्सो समेत छेड़खानी का केस दर्ज कर पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिक्षक से घटना के बारे में गहनता से पूछताछ की।

पडरौना विकास खंड के एक कंपोजिट विद्यालय में शुक्रवार को यह मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। अपने परिवारीजनों और ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंची कक्षा सात की छात्रा ने स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक पर बांह पकड़ कर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया। स्कूल में शोर मचने पर किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पीआरवी पुलिस ने शिक्षक को थाने चलने को कहा और परिवारीजनों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस सभी लोगों को लेकर कोतवाली पहुंची।

घटना को लेकर कोतवाली परिसर में दिन भर गहमागहनी बनी रही। गांव में भी हर किसी की जुबान पर इसी मामले की चर्चा रही। पूरे दिन माहौल गरम रहा। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर पाक्सो और छेड़खानी का केस दर्ज कर आरोपी सहायक अध्यापक को हिरासत में ले लिया। शिक्षक से लंबी पूछताछ की गई। बता दें कि सहायक अध्यापक एक संगठन के कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं।