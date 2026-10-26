सिनोद शाक्य को दिन में अखिलेश ने गले लगाया, शाम में यूपी बीजेपी कार्यसमिति में भी नाम आया

यूपी भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची में पूर्व विधायक सिनोद शाक्य का नाम शामिल है, जबकि वह सोमवार दोपहर अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हो गए थे। देर शाम सूची जारी होने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। माना जा रहा है कि सूची पहले तैयार हुई थी।

यूपी सियासत में सोमवार को एक दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची सोमवार देर शाम जारी हुई, जिसमें बदायूं की दातागंज से पूर्व विधायक सिनोद शाक्य का नाम भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि सिनोद शाक्य आज ही दोपहर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिनोद शाक्य को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस दौरान वह अपने समर्थकों के साथ सपा में आए थे। इसके बाद देर शाम भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची में उनका नाम सामने आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं।

हालांकि, माना जा रहा है कि भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की सूची पहले ही तैयार कर ली गई थी और सिनोद शाक्य के सपा में शामिल होने का घटनाक्रम सोमवार को हुआ। ऐसे में सूची में उनका नाम शामिल होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बदायूं की राजनीति में सिनोद शाक्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

भाजपा छोड़ सपा में शामिल दो बार के विधायक सिनोद शाक्य आपको बता दें सिनोद शाक्य का सियासी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वह पहले दो बार विधायक रहे। 2007 और 2012 में दातागंज से बसपा के विधायक रहे। फिर सपा में शामिल हो गये। 2022 से पहले वह सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ समय से वह भाजपा में उचित सम्मान न मिलने से नाराज चल रहे थे और दातागंज से टिकट की मांग कर रहे थे।