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पापियों को कड़ी सजा मिले; राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले दान चोरी पर बोले महंत नृत्य गोपाल

sandeep हिन्दुस्तान, अयोध्या
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने रामलला मंदिर में दान चोरी के मामले पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। 

पापियों को कड़ी सजा मिले; राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से पहले दान चोरी पर बोले महंत नृत्य गोपाल

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर राम मंदिर परिसर में होगी। पहले यह बैठक मणिराम छावनी में प्रस्तावित थी। इसमें चढ़ावा चोरी के अलावा ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र के इस्तीफे पर चर्चा होगी। तय होगा कि दोनों ट्रस्ट में रहेंगे या किनारे कर दिए जाएंगे। हालांकि, संभावना है कि चंपत राय का महासचिव पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए और वह ट्रस्ट के सदस्य बने रहें। इस बीच मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने लिखित बयान जारी किया है।

करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है- नृत्य गोपाल

जिसमें उन्होने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर नाराजगी जताई है। जारी बयान में उन्होने कहा कि कहा कि इस घटना से वह बेहद आहत हैं। यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है। जिसने भी इस तरह का पाप किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल होगा, उसे कानून के अनुसार दंड अवश्य मिलेगा।

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राम मंदिर मामले का राजनीतिकरण न हो- नृत्य गोपाल

उन्होंने यह भी कहा कि रामलला के मंदिर से जुड़ा यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए इसे किसी भी तरह के निजी या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और मामले का राजनीतिकरण न करने की अपील की। महंत नृत्य गोपाल दास ने उम्मीद जताई कि निष्पक्ष जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, जिससे श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहेगा। आपको बता दें खराब तबीयत के चलते महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता से भर्ती थे। हाल ही में सीएम योगी भी उनका हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे थे।

चंपत राय पर हो सकता है फैसला

ट्रस्ट की बैठक में कोई भी फैसला बहुमत से ही लिया जाता है है। मतदान का अधिकार पदेन सदस्यों को नहीं है। इस नाते किसी भी निर्णय में पदेन सदस्यों की भूमिका नहीं होगी। वे केवल राय जाहिर कर सकते हैं। फैसला वही होगा, जो नियमित सदस्य तय करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय को जाना होगा तो कुछ यह भी कह रहे हैं कि महसचिव पद से ही इस्तीफा दिया है। सदस्य बने रह सकते हैं।

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दोपहर तीन बजे से प्रस्तावित है बैठक

महंत नृत्य गोपालदास की अध्यक्षता में होने वाली कार्यकारिणी बैठक दोपहर तीन बजे प्रस्तावित है। बैठक को लेकर धड़ेबंदी तेज है। कई वरिष्ठ सदस्य चंपत को निर्दोष मान रहे हैं। इसका असर बैठक में देखा जा सकता है। अयोध्या के संत समाज ने भी शनिवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर स्थिति साफ कर दी है। इस तरह चंपत राय के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है।

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