सिंगर नेहा सिंह राठौर 2 नोटिस के बाद भी नहीं पहुंची कोर्ट, गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित

संक्षेप:

सिंगर नेहा सिंह राठौर 2 नोटिस के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचीं। इसके बाद अब  हजरतगंज कोतवाली इंस्पेक्टर विक्राम सिंह ने बताया कि दो टीमें नेहा सिंह की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। 

Sun, 23 Nov 2025 10:14 PM
दो नोटिस जारी होने के बाद भी लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किए गए भड़काऊ पोस्ट के मामले में हाईकोर्ट में बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचीं। दरअसल नेहा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी डाली थी। इसके बाद भी उन्होंने बयान नहीं दर्ज कराए। हजरतगंज कोतवाली इंस्पेक्टर विक्राम सिंह ने बताया कि दो टीमें नेहा सिंह की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं।

नेहा पर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने का आरोप है। इस मामले में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कुर्सी रोड स्थित वुडलैंड पैराडाइज अपार्टमेंट निवासी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज कोतवाली में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया था।

हजरतगंज पुलिस ने इस संबंध में दो नोटिस नेहा को जारी की थी। इसके बाद भी नेहा अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थी। पुलिस ने इसके बाद साशकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी। अब हजरतगंज पुलिस ने नेहा की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की है। इस मामले में नेहा के खिलाफ दु‌र्विजयगंज निवासी हिमांशु वर्मा, दुगावां के अर्जुन गुप्ता और रानीगंज के सौरभ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। तीनों के प्रार्थनापत्र भी उसी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिए गए थे। नेहा अंबेडकर नगर के हीडी पकड़िया गांव की निवासी हैं।

फोरेंसिक जांच में पोस्ट की सत्यता की हुई थी पुष्टि

हजरतगंज पुलिस ने नेहा द्वारा पोस्ट किया गया भड़काऊ वीडियो और कंटेंट जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा था। रिपोर्ट में सत्यता की पुष्टि हुई की विवादित पोस्ट नेहा के ही अकाउंट से की गई थी। वीडियो और कंटेट भी वास्तविक है। इसकी रिपोर्ट भी पुलिस ने कोर्ट में लगा दी थी।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
