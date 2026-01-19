सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर बयान दर्ज कराने लखनऊ पहुंचीं गायिका नेहा सिंह राठौर

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे नेहा सिंह राठौर पति के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं हैं।

गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट मामले में हजरतगंज कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे नेहा पति के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं। इसके पूर्व वह अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने पर चार जनवरी को देर शाम भी वह पति हिमांशु के साथ बयान दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची थी। महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में विवेचक को बताया कि करीब दो हफ्ते पूर्व उन्हें नोटिस मिला था।

बीमारी के कारण वह अपना पक्ष रखने नहीं आ सकी थी। उनके गले में दिक्कत है। इसके अलावा बुखार था। पुलिस ने इस संबंध में उनसे मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा था। नेहा अपने पति हिमांशु सिंह के साथ बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। पूछताछ के बाद वह बाहर निकल कर उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन्हें बयान दर्ज कराना था। स्वास्थ्य कारणों से वह पूर्व की तिथियों में नहीं आ सकी थी। बयान दर्ज कराने के बाद वह वापस जा रही हैं।

सोमवार को नेहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर कोतवाली पहुंची हैं। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा दु‌र्विजयगंज निवासी हिमांशु वर्मा, दुगावां के अर्जुन गुप्ता और रानीगंज के सौरभ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। तीनों के प्रार्थनापत्र भी उसी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिए गए थे।

इंस्पेक्टर ने भेजी थी नोटिस हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दो नोटिस जारी की थी। इसके बाद भी नेहा अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थी। पुलिस ने साशकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी। कोर्ट ने नेहा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। हजरतगंज पुलिस ने 15 दिन पू‌र्व भी नेहा को एक नोटिस भेजी थी और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके बाद वह शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। नेहा अंबेडकर नगर के हीडी पकड़िया गांव की निवासी है। यहां सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती हैं।