Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSinger Neha Singh Rathore arrived Lucknow again to record her statement following Supreme Court order
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर बयान दर्ज कराने लखनऊ पहुंचीं गायिका नेहा सिंह राठौर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर बयान दर्ज कराने लखनऊ पहुंचीं गायिका नेहा सिंह राठौर

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे नेहा सिंह राठौर पति के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं हैं।

Jan 19, 2026 03:46 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए भड़काऊ पोस्ट मामले में हजरतगंज कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे नेहा पति के साथ अपना बयान दर्ज कराने के लिए हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं। इसके पूर्व वह अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने पर चार जनवरी को देर शाम भी वह पति हिमांशु के साथ बयान दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंची थी। महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में विवेचक को बताया कि करीब दो हफ्ते पूर्व उन्हें नोटिस मिला था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीमारी के कारण वह अपना पक्ष रखने नहीं आ सकी थी। उनके गले में दिक्कत है। इसके अलावा बुखार था। पुलिस ने इस संबंध में उनसे मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए कहा था। नेहा अपने पति हिमांशु सिंह के साथ बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची थी। पूछताछ के बाद वह बाहर निकल कर उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में उन्हें बयान दर्ज कराना था। स्वास्थ्य कारणों से वह पूर्व की तिथियों में नहीं आ सकी थी। बयान दर्ज कराने के बाद वह वापस जा रही हैं।

सोमवार को नेहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर कोतवाली पहुंची हैं। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वुडलैंड पैराडाइज निवासी अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह निर्भीक ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा दु‌र्विजयगंज निवासी हिमांशु वर्मा, दुगावां के अर्जुन गुप्ता और रानीगंज के सौरभ ने भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। तीनों के प्रार्थनापत्र भी उसी रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिए गए थे।

इंस्पेक्टर ने भेजी थी नोटिस

हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने नेहा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दो नोटिस जारी की थी। इसके बाद भी नेहा अपनी अग्रिम जमानत अर्जी पर बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची थी। पुलिस ने साशकीय अधिवक्ता के माध्यम से अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेज दी। कोर्ट ने नेहा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी। हजरतगंज पुलिस ने 15 दिन पू‌र्व भी नेहा को एक नोटिस भेजी थी और अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। इसके बाद वह शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने पहुंची थी। नेहा अंबेडकर नगर के हीडी पकड़िया गांव की निवासी है। यहां सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एक अपार्टमेंट में रहती हैं।

ये भी पढ़ें:मुसलमानों के 30 बच्चे वाले बयान पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, जानें क्या कहा

बनारस के लंका थाने में भी दर्ज है मुकदमा

नेहा के खिलाफ बनारस के लंका थाने में बीते अप्रैल माह में भड़काऊ पोस्ट और मैसेज करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। नेहा उस मामले में बयान दर्ज कराने के लिए अबतक कोर्ट नहीं पहुंची। पुलिस द्वारा नोटिस देने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस लिए बनारस के लंका थाने के दरोगा राजेश सिंह ने नेहा के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित फ्लैट पर 24 नवंबर को दबिश दी थी। वह नहीं मिली तो दारोगा राजेश नोटिस चस्पा कर चले गए थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Neha Singh Rathore UP Police Lucknow News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |