ICU में सिंदूरदान, नई नवेली दुल्हन को गोरखपुर से रेफर करा लखनऊ ले गया दूल्हा; जानें पूरा मामला

पूजा की शादी शनि यादव के साथ होनी थी। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवार की खुशियां तनाव में बदल गई। इसके बावजूद शनि यादव ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद 13 मई की रात अस्पताल के ICU में भर्ती पूजा के बिस्तर पर ही सिंदूर भरकर शादी की रस्में पूरी कर दीं।

UP News: अस्पताल के आईसीयू में सिंदूरदान के दो दिन बाद भी पूजा की हालत में सुधार नहीं होने पर पति शनि ने उसका इलाज लखनऊ में कराने का फैसला किया। दोनों परिवारों की सहमति से शुक्रवार अपराह्न उसे लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हाल स्थिर है। सिर में सूजन है। यही डॉक्टरों के लिए चिंता का सबब है। मायके से लेकर ससुराल तक हर कोई उसके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

बांसगांव के हटवार निवासी पूजा की 13 मई को शादी तय थी। शादी वाले दिन एलएलबी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देकर लौटने के दौरान बाइक से गिरकर वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे दाउदपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

आईसीयू में ही पति ने भरी थी मांग पूजा की शादी महादेवा निवासी शनि यादव के साथ होनी थी। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवार की खुशियां तनाव में बदल गई। इसके बावजूद शनि यादव ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद 13 मई की रात अस्पताल के आईसीयू में भर्ती पूजा के बिस्तर पर ही सिंदूर भरकर शादी की रस्में पूरी कर दीं।

पत्नी की तीमारदारी में लगा है शनि शनि यादव लगातार पत्नी के पास रहकर तीमारदारी कर रहे हैं। शनि ने बताया कि पूजा के साथ उसकी मां, भाई सर्वेश और अन्य रिश्तेदार लखनऊ पहुंच चुके हैं। न्यूरोलॉजिस्ट ने परिवारवालों को समझाया कि अभी ज्यादा चिंता की बात नहीं है।