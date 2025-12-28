यूपी में जब से योगी सरकार, तब से ब्राह्मणों का तिरस्कार; अजय राय ने कहा- सड़क पर उतरें पंडित

संक्षेप: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी आदित्यनाथ पर जोरदार प्रहार किया। भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भाजपा में अन्य जातियों की भी मीटिंग हुई है।

यूपी में भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इसको लेकर विपक्षी नेता लगातार सीएम योगी पर हमलावर हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी योगी आदित्यनाथ पर जोरदार प्रहार किया। भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भाजपा में अन्य जातियों की भी मीटिंग हुई है। इस पर कहीं कोई नोटिस नहीं आई। लेकिन जब ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक की तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्रवाई की बात कह दी। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा, यूपी में जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से ब्राह्मण समाज का तिरस्कार और अपमानित किया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उन्होंने कहा, यूपी में 1700 से ऊपर तो मर्डर और एनकाउंटर हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो सबसे पहले छापा उन्होंने हरिशंकर तिवारी के हाते में डलवाया। हरिशंकर तिवारी का हाता का बाउंड्रीवाल तक गिरा दिया गया। इससे साबित हो रहा है कि उनकी पूरी मानसिकता ही है ब्राम्हण के विरोध में। अब चुनाव सामने आ गया तो भाजपा के विधायक मीटिंग और बैठक कर रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें डांटा जा रहा है। अजय राय ने ब्राह्मणों समाज के नेताओं से कहा, आप मोर्चा लीजिए, सड़क पर उतरिए और लड़िए। जनता आपके साथ है। अगर नहीं लड़ेंगे तो जनता उसका जवाब देगी।

आने वाला 2027 कांग्रेस का होगा कांग्रेस की स्थापना के 140 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पाण्डेय एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा कार्यालय प्रांगण में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर कार्यालय पर एक आर्ट पिक्चर गैलरी की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके माध्यम से उपस्थित कांग्रेसजनों को आजादी के पहले एवं बाद तक हुए कांग्रेस अधिवेशनों एवं उनके उद्देश्यों तथा निर्णयों से अवगत कराया गया। जिसमें कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य उसकी पूर्ति के लिए त्याग और बलिदान करने वाले महापुरुषों के नाम और चित्रों का समावेश किया गया है।