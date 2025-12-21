तीर्थ क्षेत्र के गठन से लेकर अब तक रामलला को मिला 4575 करोड़ का चढ़ावा, सामने आया ट्रस्ट का लेखा-जोखा

संक्षेप: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन से अब तक रामलला को कुल 4575 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला है। ट्रस्ट के 13 दिसंबर की बैठक में प्रस्तुत वित्तीय लेखा-जोखा के अनुसार इस अवधि में मंदिर निर्माण और परिसर विस्तार के लिए 26 सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्र ने पांच फरवरी 2020 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई थी। संस्थापक अध्यक्ष केशव पारासरन सहित ट्रस्ट के नौ सदस्यों का मनोनयन केंद्र सरकार ने किया था। इस घोषणा के तुरंत बाद सायंकाल श्रीराम जन्मभूमि के अधिग्रहीत क्षेत्र के रिसीवर व मंडलायुक्त मनोज कुमार मिश्र ने अपना चार्ज बैंक खाते सहित ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य व अयोध्या नरेश विमलेन्द्र मोहन प्रताप मिश्र को सौंप दिया था जबकि ट्रस्ट की पहली बैठक 20 फरवरी 2020 को हुई। पहली बैठक में मणिराम छावनी महंत नृत्यगोपाल दास को ट्रस्ट अध्यक्ष व विहिप केन्द्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय को महासचिव चुना गया। फिर भी पांच फरवरी को बैंक खाते समेत श्रीराम जन्मभूमि का चार्ज मिलने के कारण उस तिथि से लेकर 30 नवम्बर 2025 के मध्य कुल आय का ब्योरा दिया गया जो कि 4575 करोड़ रुपए है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यकारिणी की बीते 13 दिसम्बर को बैठक हुई। बैठक में प्रस्तुत लेखा-जोखा के अनुसार पांच साल नौ महीने की इस अवधि में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कुल आय के सापेक्ष 26 सौ करोड़ की धनराशि मंदिर निर्माण सहित श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए खरीदी गयी भूमि/भवन के अतिरिक्त अन्य मदों में खर्च की है। इस लिहाज से बैठक में फंड की स्थिति भी बताई गई। बैठक में प्रस्तुत लेखा-जोखा के अनुसार तीर्थ क्षेत्र के पास करीब 2100 करोड़ रुपए जमा है। बताया गया कि इसमें तीन अलग-अलग बैंकों में जमा एफडीआर भी शामिल हैं। इस एफडीआर के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या की शाखा में 889.52 करोड़, बैक आफ बड़ौदा की शाखा में 313.87 करोड़ व पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में 694.49 करोड़ है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया 87 करोड़ तीर्थ क्षेत्र ने श्रीराम जन्मभूमि में होने वाली आय का म्यूचअल फंड व आटो स्वीप में भी किया है। बताया गया कि म्यूचुअल फंड में 87 करोड़ व आटो स्वीप में 40 करोड़ की धनराशि का सुरक्षित निवेश किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सेविंग खाते में बैलेंस करीब 89 लाख है। इसके अलावा दो करोड़ की धनराशि बैंक में ब्याज के स्वरूप में भी अतिरिक्त रुप से प्राप्त हुई है। इस तरह से तीनों बेंको के एफडीआर व कैपिटल इन्वेस्टमेंट को मिला कर 2100 करोड़ है।

शंकराचार्य प्रवेश द्वार के अगल-बगल खरीदी गयी दो एकड़ जमीन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा श्रीराम जन्मभूमि परिसर के विस्तार का प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में आद्य गुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार के अगल-बगल दो एकड़ जमीन खरीदी गयी है। यह खरीद फरोख्त भी अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 के बीच की गयी है।