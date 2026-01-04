Hindustan Hindi News
सोना-बाबू में फंस गया चांदी कारोबारी, युवती के चक्कर में गंवाए 55 लाख रुपये

संक्षेप:

युवती की मीठी-मीठी बातों में फंसकर कानपुर के चांदी कारोबारी ने 55 लाख गंवा दिए। युवती ने भरोसे में लेकर कारोबारी को कैलिफोर्निया की कंपनी का काम दिलाने और निवेश पर कई गुना मुनाफे का झांसा देकर रुपये ट्रांसफर करा लिया।

Jan 04, 2026 09:37 am ISTPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
युवती की मीठी-मीठी बातों में फंसकर (हनीट्रैप) कानपुर के चांदी कारोबारी ने 55 लाख गंवा दिए। युवती ने भरोसे में लेकर कारोबारी को कैलिफोर्निया की कंपनी का काम दिलाने और निवेश पर कई गुना मुनाफे का झांसा देकर रुपये ट्रांसफर कराए। रुपये मांगने पर कारोबारी को ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साइबर सेल के मुताबिक ठगी कैलीफोर्निया से की गई है। वहां का आईपी एड्रेस मिला है।

चकेरी निवासी कारोबारी का आरोप है कि WISH-E-Commerce नामक कैलिफोर्निया (यूएसए) की कंपनी में निवेश और अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर उनसे लगभग 55 लाख रुपये से अधिक की रकम अलग-अलग खातों के माध्यम से ली गई। पीड़ित के अनुसार नए वर्ष में ऑर्डर पिकअप का काम शुरू कराने के नाम पर उनसे चार नवंबर 2025 से लगातार भुगतान कराया गया। आरोप है कि 24 दिसंबर को कानपुर के न्यू अंबेडकर नगर निवासी एक व्यक्ति के एक्सिस बैंक खाते में आरटीजीएस से सात लाख जमा कराए गए। फिर एक अन्य व्यक्ति द्वारा फिर से तीन लाख जमा कराने के लिए एक्सिस बैंक खाते का नंबर दिया गया।

शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने धमकी दी कि यदि 26 दिसंबर तक तीन लाख रुपये नहीं दिए गए तो अब तक जमा रकम वापस नहीं मिलेगी। इस पर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में प्रार्थना पत्र दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल अधिकारियों के मुताबिक ठगी का पैटर्न पुराना है। महिला ने पहले मित्रता की फिर कंपनी में काम दिलाने की बात कहकर अलग-अलग खातों में पैसा निवेश कराया।

इंश्योरेंस कंपनी का कर्मी बन महिला से 24 हजार ठगे

दूसरा मामला जूही कालोनी का है। निवासी साक्षी शर्मा ने चकेरी के अहिरवां निवासी दंपति पर एक कंपनी में 40 लाख निवेश करवाकर हड़पने का आरोप लगाया है। बताया कि अक्टूबर-2024 में पति शुभम जेटली से चकेरी के सदानंदनगर अहिरवां निवासी पंकज पांडेय से मुलाकात हुई। पंकज ने खुद को एंजेल वन नाम की कंपनी का मैनेजर बताया। पत्नी अपूर्वी निगम के साथ घर आने-जाने लगा। शातिर दंपति को पता चल गया कि उसके पास मायके से बतौर उपहार मिली बड़ी धनराशि है। आरोप है कि पंकज ने एंजेल वन कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने को कहा। कई बार में 40 लाख रुपये दो कंपनियों में जमा करवाए। किदवईनगर थाना प्रभारी धमेंद्र राम का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

बिना ओटीपी निकल गए 1.78 लाख रुपये

उधर, सिरकी मोहाल निवासी हेमंत कुमार गुप्ता ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप उनके मोबाइल पर चालान भुगतान से संबंधित एक लिंक आया था। 24 दिसंबर को उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के अपने क्रेडिट कार्ड से 590 रुपये का भुगतान को लिंक पर क्लिक किया। ओटीपी आने से पहले ही उनके क्रेडिट कार्ड से 1,78,968 रुपये ‘बंडल टेक्नोलॉजीज’ नामक इकाई को डेबिट हो गए हैं।

