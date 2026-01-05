Hindustan Hindi News
नेशनल हाइवे पर 'चांदी की बारिश', लूटने की मची होड़, गाड़ी रोक-रोककर बटोरते रहे लोग

नेशनल हाइवे पर 'चांदी की बारिश', लूटने की मची होड़, गाड़ी रोक-रोककर बटोरते रहे लोग

संक्षेप:

हाईवे से गुजर रहे किसी ट्रक से अचानक चांदी से भरी बोरियां या पैकेट के खुलने के बाद उससे चांदी सड़क पर गिरने लगी थी। चालक को इस बात का पता नहीं चला और वह आगे निकल गया, लेकिन पीछे सड़क पर चांदी उठाने वालों की भीड़ लग गई।

Jan 05, 2026 02:35 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
सड़क पर गाड़ियों से अक्सर तेल गिरने, मछलियां गिरने, कई बार मुर्गियां बिखरने और इनकी लूट मचने के मामले सामने आते रहे हैं। सोमवार को हापुड़-बुलंदशहर हाईवे पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब सड़क पर अचानक चांदी की बारिश हो गई और उसे लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। सड़क पर चांदी के जेवरात के टुकड़े देखकर लोग गाड़ी रोक-रोककर उसे उठाते रहे। देखते ही देखते हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग सड़क पर टूट पड़े। देखने से ऐसा लग रहा था कि चांदी पुराने जेवरों को गलाने के लिए टुकड़ों में भेजा जा रहा था और बोरा या बैग खुलने के कारण यह सड़क पर बिखग गए थे।

मामला हापुड़-बुलंदशहर हाईवे स्थित ततारपुर चौपला के पास का है। बताया जा रहा है कि हाईवे से गुजर रहे किसी ट्रक से अचानक चांदी से भरी बोरियां या पैकेट के खुलने के बाद उससे चांदी सड़क पर गिरने लगी थी। चालक को इस बात का पता नहीं चला और वह आगे निकल गया, लेकिन पीछे सड़क पर चांदी उठाने वालों की भीड़ लग गई।

पब्लिक में मची लूट, हाईवे पर लगा जाम

जैसे ही लोगों की नजर सड़क पर चमकती चांदी पर पड़ी, अफरा-तफरी मच गई। लोग अपने वाहन रोककर चांदी बटोरने में जुट गए। इस दौरान हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी मात्रा में चांदी लोग उठाकर भाग भी चुके थे।

पुलिस कर रही ट्रक की तलाश

पुलिस अब आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि उस ट्रक का पता लगाया जा सके जिससे यह चांदी गिरी है। आशंका जताई जा रही है कि यह चांदी किसी बड़े व्यापारी की हो सकती है जो ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजी जा रही थी। पुलिस ने कुछ लोगों को रोककर पूछताछ भी की है।