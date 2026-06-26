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अयोध्या कारसेवकपुरम में सन्नाटा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे देने से प्रभारी का इनकार

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर आने के बीच अयोध्या के कारसेवकपुरम में सन्नाटा पसरा है। कारसेवक पुरम में प्रभारी शिवदास सिंह ने किसी भी तरह से इस्तीफे से इनकार किया।

अयोध्या कारसेवकपुरम में सन्नाटा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे देने से प्रभारी का इनकार

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद अब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। इसके साथ गोपाल के इस्तीफे की चर्चा है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई हे। वहीं कारसेवक पुरम में प्रभारी शिवदास सिंह ने किसी भी तरह से इस्तीफे से इनकार किया। इसके साथ ही कारसेवक पुरम में व्यवस्था प्रभारी सुबोध मिश्र ने भी किसी इस्तीफा की जानकारी से मना किया।

अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट ने विशेष जांच का अनुरोध किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रकरण की जांच के लिए 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी की निष्पक्ष जांच से 'दूध का दूध और पानी का पानी' होकर रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया के साथ ही निगरानी पर सवाल उठे

इसके बाद चढ़ावा प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया के साथ ही निगरानी पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों का कहना है कि जांच में कई कर्मचारियों के साथ बड़े अधिकारियों पर संदेश है। एसआईटी ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और अधिकारियों की मांग की है। एसआईटी ने जांच में पाया है कि दान राशि की गणना की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी। दान आने के बाद जो लोग उसकी गिनती करते थे, उनके नाम और सघन चेकिंग को लेकर भी कोई प्रक्रिया तय नहीं थी। एसआईटी ने पाया कि पूरी प्रक्रिया यानी दान आने, मंदिर से निकाले जाने से लेकर उसकी गिनती किए जाने के दौरान भी कोई गंभीर निगरानी व्यवस्था नहीं थी।

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कल ट्रस्ट की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें आठ लोगों को नामजद किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को उपलब्ध कराए थे। वहीं योगी आज फिर मंच से स्पष्ट किया है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी । किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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