Sikkim cadre IAS Anjaneya Singh gets another inter state deputation extension in UP who took on Azam Khan SP in Rampur अखिलेश के समय यूपी आए, योगी राज में आजम की चूलें हिला दीं; आंजनेय को एक और एक्सटेंशन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSikkim cadre IAS Anjaneya Singh gets another inter state deputation extension in UP who took on Azam Khan SP in Rampur

अखिलेश के समय यूपी आए, योगी राज में आजम की चूलें हिला दीं; आंजनेय को एक और एक्सटेंशन

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिस नेता आजम खान की कभी तूती बोलती थी, उनकी चूलें हिला देने वाले आईएएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह को एक और एक्सटेंशन मिल गया है। सिक्किम काडर के आंजनेय का डेपुटेशन सातवीं बार बढ़ा दिया गया है।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 26 Aug 2025 12:47 PM
share Share
Follow Us on
अखिलेश के समय यूपी आए, योगी राज में आजम की चूलें हिला दीं; आंजनेय को एक और एक्सटेंशन

अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते समाजवादी पार्टी (एसपी) की सरकार में सिक्किम से 2015 में अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति (Inter State Deputation) पर उत्तर प्रदेश (यूपी) आए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसर आंजनेय कुमार सिंह को अपने ही गृह प्रदेश में सेवा के लिए सातवां डेपुटेशन एक्सटेंशन मिल गया है। रामपुर में सपा के दिग्गज नेता आजम खान की चूलें हिला देने वाले आंजनेय 14 अगस्त को छठे एक्सटेंशन की मियाद पूरी होने के बाद छुट्टी पर चले गए थे। माना जा रहा था कि इस बार 2005 बैच के आईएएस आंजनेय सिंह को मूल काडर सिक्किम में लौटना होगा लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश से केंद्र सरकार ने आखिरी मौके पर उन्हें यूपी में एक साल और रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

आंजनेय कुमार सिंह की आखिरी पोस्टिंग मुरादाबाद मंडल आयुक्त के पद पर थी, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले तक तैनात थे। संभावना है कि अब एक साल के एक्टेंशन के बाद सरकार उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपे। यूपी के मऊ जिले के सलाहाबाद के रहने वाले आंजनेय सिंह के पिता डॉक्टर महेंद्र सिंह मऊ पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। सिक्किम काडर में लगभग 8 साल साल सेवा देने वाले आंजनेय की यूपी में अब 11वें साल की सर्विस शुरू होगी। उन्हें इससे पहले एक-एक साल के चार और छह-छह महीने के दो एक्सटेंशन मिले थे।

आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 12 अलग-अलग केसों में अंतिम निर्णय पर रोक

उत्तर प्रदेश में फरवरी 2015 में प्रतिनियुक्ति पर आए आंजनेय सिंह को अखिलेश यादव सरकार ने एक साल विशेष सचिव बनाकर सिंचाई और जल संसाधन विभाग में रखा था। 2016 में उनको डीएम बनाकर बुलंदशहर भेजा गया। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद आंजनेय को वाणिज्य कर विभाग का अपर आयुक्त बनाया गया था। इस दौरान अपनी प्रशासनिक क्षमता की वजह से आंजनेय सीएम की नजर में आए और फिर 2018 में उन्हें फतेहपुर का डीएम बनाया गया।

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पासपोर्ट-पैन मामले की सुनवाई पर रोक

एक साल बाद 2019 में आंजनेय सिंह रामपुर में कलेक्टर बनाए गए, जहां दो साल के कार्यकाल के दौरान वह सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए देश भर में चर्चित हुए। योगी सरकार ने 2021 में आंजनेय सिंह को मुरादाबाद का कमिश्नर बनाया और तब से वह इस पद पर बने थे।

ये भी पढ़ें:आईएएस आंजनेय कुमार की प्रतिनियुक्ति समाप्त, एक साल विस्तार के लिए केंद्र को पत्र
ये भी पढ़ें:आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले IAS आंजनेय को मिला सेवा विस्तार
ये भी पढ़ें:आंजनेय कुमार सिंह ने संभाला डीएम रामपुर का चार्ज
ये भी पढ़ें:निष्पक्ष उपचुनाव के लिए मुरादाबाद को हटाया जाए :
Moradabad Moradabad News Moradabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |