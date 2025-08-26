अखिलेश के समय यूपी आए, योगी राज में आजम की चूलें हिला दीं; आंजनेय को एक और एक्सटेंशन

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिस नेता आजम खान की कभी तूती बोलती थी, उनकी चूलें हिला देने वाले आईएएएस अफसर आंजनेय कुमार सिंह को एक और एक्सटेंशन मिल गया है। सिक्किम काडर के आंजनेय का डेपुटेशन सातवीं बार बढ़ा दिया गया है।

अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते समाजवादी पार्टी (एसपी) की सरकार में सिक्किम से 2015 में अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति (Inter State Deputation) पर उत्तर प्रदेश (यूपी) आए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसर आंजनेय कुमार सिंह को अपने ही गृह प्रदेश में सेवा के लिए सातवां डेपुटेशन एक्सटेंशन मिल गया है। रामपुर में सपा के दिग्गज नेता आजम खान की चूलें हिला देने वाले आंजनेय 14 अगस्त को छठे एक्सटेंशन की मियाद पूरी होने के बाद छुट्टी पर चले गए थे। माना जा रहा था कि इस बार 2005 बैच के आईएएस आंजनेय सिंह को मूल काडर सिक्किम में लौटना होगा लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश से केंद्र सरकार ने आखिरी मौके पर उन्हें यूपी में एक साल और रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

आंजनेय कुमार सिंह की आखिरी पोस्टिंग मुरादाबाद मंडल आयुक्त के पद पर थी, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले तक तैनात थे। संभावना है कि अब एक साल के एक्टेंशन के बाद सरकार उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपे। यूपी के मऊ जिले के सलाहाबाद के रहने वाले आंजनेय सिंह के पिता डॉक्टर महेंद्र सिंह मऊ पीजी कॉलेज में भूगोल विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। सिक्किम काडर में लगभग 8 साल साल सेवा देने वाले आंजनेय की यूपी में अब 11वें साल की सर्विस शुरू होगी। उन्हें इससे पहले एक-एक साल के चार और छह-छह महीने के दो एक्सटेंशन मिले थे।