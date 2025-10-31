यूपी के सिद्धार्थनगर में बेकाबू ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंदा, डेढ़ सौ मरीं, सौ से ज्यादा घायल

संक्षेप: सिद्धार्थनगर जिले के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में शुक्रवार देश शाम एक अनियंत्रित ट्रक ने भेड़ों के झुंड को रौंद दिया। इसमें 150 भेड़ें मर गईं, जबकि सौ से ज्यादा घायल है। ट्रक ने एक पिकअप को भी ठोकर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है।

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में शुक्रवार देर शाम एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढेबरुआ गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने भेड़ों के बड़े झुंड को कुचल दिया। इस हादसे में करीब 150 भेड़ें मौके पर ही मर गईं, जबकि 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गईं। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसने रास्ते में खड़ी एक पिकअप वैन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें चालक घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है और चालक को हिरासत में लिया है।

घटना का शिकार हुए ढेबरुआ गांव के निवासी बुधई पुत्र छोटे लाल अपनी साढ़े तीन सौ से अधिक भेड़ों को शाम के समय खेतों से चराकर घर लौट रहे थे। वे सड़क किनारे चल रहे थे और गांव से महज कुछ दूरी पर थे। अचानक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने भेड़ों के झुंड पर चढ़कर उन्हें रौंद डाला। चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। भेड़ों की लाशें सड़क पर बिखर गईं, जबकि घायल जानवर दर्द से तड़प रहे थे। बुधई ने बताया कि यह उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। एक झटके में आधी से अधिक भेड़ें खत्म हो गईं, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है।

ट्रक चालक ने भागने की कोशिश में एक पिकअप वैन को भी टक्कर मार दी। पिकअप में सवार धनखरपुर थाना क्षेत्र के डुमरियागंज निवासी संदीप को चोटें आईं। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना थाने से महज कुछ किलोमीटर दूर होने के कारण पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो चुका था। सीसीटीवी की मदद से आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया गया। शोहरतगढ़ पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में ले लिया है।

ढेबरुआ थानाध्यक्ष नारायन लाल श्रीवास्तव ने बताया कि हादसे के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। ट्रक का नंबर और चालक की पहचान नाकेबंदी कर दी गई। इससे ट्रक और चालक पकड़ा गया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि यह लापरवाही का मामला है। चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”

घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बुधई के परिजनों और पड़ोसियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति संभाली। एक ग्रामीण ने कहा, “सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं हैं, बड़े वाहन बेलगाम दौड़ते हैं। भेड़-बकरियां चराने वाले गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।” स्थानीय प्रशासन से मुआवजे और सुरक्षा उपायों की मांग उठ रही है।

यह हादसा जिले में यातायात नियमों की अनदेखी का जीता-जागता उदाहरण है। तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रक गांवों की संकरी सड़कों पर खतरा बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पीड लिमिट, साइन बोर्ड और गश्त बढ़ाने की जरूरत है। पशुपालकों के लिए यह घटना सबक भी है कि सड़क पार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।