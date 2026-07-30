Siddhart Nagar News: बस की चपेट में आने से युवक की मौत
Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा चौराहा के पास बस की ठोकर से एक 20 वर्षीय युवक धर्मेंद्र निषाद की मौत हो गई। युवक सड़क पर इधर उधर टहल रहा था और उसे बस ने चपेट में ले लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार को सूचना दे दी गई है।
Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़, हिन्दुस्तान टीम। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा चौराहा के पास बुधवार को बस की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के बारी गांव के तिवई टोला निवासी धर्मेंद्र निषाद(20) पुत्र बनारसी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार दोपहर मड़वा चौराहा के पास एक युवक सड़क पर इधर उधर टहल रहा था। इसी बीच बढ़नी की तरफ से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, वह काफ़ी देर से घूम रहा था, वह लोगों के मना करने के बावजूद भी सड़क पर दौड़ रहा था।
थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि मृतक युवक का दिमागी हालत ठीक नहीं था। उसके जेब से आधारकार्ड व पता मिला है। जिससे शिनाख्त कर युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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