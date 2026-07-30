Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: बस की चपेट में आने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा चौराहा के पास बस की ठोकर से एक 20 वर्षीय युवक धर्मेंद्र निषाद की मौत हो गई। युवक सड़क पर इधर उधर टहल रहा था और उसे बस ने चपेट में ले लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार को सूचना दे दी गई है।

Siddhart Nagar News: बस की चपेट में आने से युवक की मौत

Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़, हिन्दुस्तान टीम। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा चौराहा के पास बुधवार को बस की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के बारी गांव के तिवई टोला निवासी धर्मेंद्र निषाद(20) पुत्र बनारसी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार दोपहर मड़वा चौराहा के पास एक युवक सड़क पर इधर उधर टहल रहा था। इसी बीच बढ़नी की तरफ से आ रही रोडवेज बस की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने बताया कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं था, वह काफ़ी देर से घूम रहा था, वह लोगों के मना करने के बावजूद भी सड़क पर दौड़ रहा था।

ये भी पढ़ें:रुद्रपुर में तेज रफ्तार डंपर ने युवक को कुचला, मौत

थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि मृतक युवक का दिमागी हालत ठीक नहीं था। उसके जेब से आधारकार्ड व पता मिला है। जिससे शिनाख्त कर युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoria Bus Accident Siddhart Nagar Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।