Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siddhart Nagar News: आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

Siddhart Nagar News: बिस्कोहर में एक युवक को प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की। आरोपी लवकुश गुप्ता को संहिताओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जो माहौल बिगाड़ने के आरोप में है।

Siddhart Nagar News: आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

Siddhart Nagar News: बिस्कोहर। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में त्रिलोकपुर पुलिस ने सोमवार को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संज्ञेय अपराध रोकने के उद्देश्य से यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक हरे कृष्ण उपाध्याय के ने बताया कि आरोपी लवकुश गुप्ता पुत्र कल्लू गुप्ता निवासी गदाखौवा को हिरासत में लिया गया है। गांव के एक नागरिक ने बिस्कोहर चौकी प्रभारी को लिखित शिकायत देकर आरोपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें:एआई से बनी कथित आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।