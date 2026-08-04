Siddhart Nagar News: आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
Siddhart Nagar News: बिस्कोहर में एक युवक को प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की। आरोपी लवकुश गुप्ता को संहिताओं के तहत गिरफ्तार किया गया, जो माहौल बिगाड़ने के आरोप में है।
Siddhart Nagar News: बिस्कोहर। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के आरोप में त्रिलोकपुर पुलिस ने सोमवार को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संज्ञेय अपराध रोकने के उद्देश्य से यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रभारी निरीक्षक हरे कृष्ण उपाध्याय के ने बताया कि आरोपी लवकुश गुप्ता पुत्र कल्लू गुप्ता निवासी गदाखौवा को हिरासत में लिया गया है। गांव के एक नागरिक ने बिस्कोहर चौकी प्रभारी को लिखित शिकायत देकर आरोपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126 और 135 के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया है।
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