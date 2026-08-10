Siddhart Nagar News: बैरिकेडिंग से थमा आवागमन, धूप में राहगीरों को हुई परेशानी
Siddhart Nagar News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को रतन सेन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। महत्वपूर्ण मार्गों पर आवागमन बंद होने से लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े। कार्यक्रम में शामिल होने वाले कई लोग नहीं पहुंच सके।
Siddhart Nagar News: बांसी, हिन्दुस्तान संवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रविवार को रतन सेन इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
सुरक्षा के कारण समस्या
रविवार को तेज धूप और गर्मी के बीच प्रमुख मार्गों पर आवागमन बंद किए जाने से राहगीरों की परेशानी और बढ़ गई।
कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में परेशानी
बड़ी संख्या में लोग रास्ता बंद होने के कारण कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सके।
लोगों की निराशा
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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