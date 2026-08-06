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Siddhart Nagar News: स्तनपान से स्वस्थ भविष्य की नींव, मेडिकल कॉलेज में जागरूकता का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: चित्र परिचय...मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में आयोजित कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग मे

Siddhart Nagar News: स्तनपान से स्वस्थ भविष्य की नींव, मेडिकल कॉलेज में जागरूकता का संदेश

Siddhart Nagar News: सिद्धार्थनगर, निज संवाददाता। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय मेडिकल कॉलेज के एमसीएच विंग में बाल रोग विभाग की ओर से बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों ने माताओं एवं उनके परिजनों को स्तनपान के महत्व, नवजात शिशुओं की देखभाल व मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी देते हुए जन्म के पहले घंटे में स्तनपान प्रारम्भ करने और छह माह तक केवल मां का दूध पिलाने का आह्वान किया। सीएमएस डॉ. एसएन उपाध्याय ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए स्तनपान को जनआंदोलन का रूप देना समय की जरूरत है।बाल

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रोग विभाग की प्रभारी डॉ. नम्रता चौधरी ने कहा कि स्तनपान शिशु के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की मजबूत आधारशिला है। किसी भी प्रकार की भ्रांति या सामाजिक मिथक से प्रभावित हुए बिना नवजात को नियमित रूप से स्तनपान कराएं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संजय एवं एसएनसीयू के नोडल अधिकारी डॉ. फुरकान अहमद ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से स्तनपान के वैज्ञानिक लाभ, नवजात शिशु की देखभाल, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करने व छह माह तक केवल मां का दूध देने की आवश्यकता पर जानकारी दी। सीनियर रेजिडेंट डॉ. विपिन ने कहा कि स्तनपान न केवल शिशु को संक्रमण और कुपोषण से बचाता है, बल्कि मां के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक हिस्सा एमबीबीएस 2022 बैच के छात्र-छात्राओं की ओर से प्रस्तुत जागरूकता स्किट रही। संचालन नर्सिंग इंचार्ज श्रीश श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर एमबीबीएस छात्र गोविंद, हर्षिता श्रीवास्तव, महरून निशा, नर्सिंग अधिकारी सरोज पांडेय, हेमलता, रिंकी गुप्ता, शिल्पी सिंह, संदीपा, उपासना, दीपा, डाली आदि मौजूद रहीं।

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