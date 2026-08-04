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Siddhart Nagar News: घर में घुसकर तोड़फोड़ करने व सामान उठा ले जाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़ के चिल्हिया थाना क्षेत्र बरगदही में एक महिला ने शिकायत की है कि कुछ लोगों ने उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की, उसे जान से मारने की धमकी दी और नकदी व जेवरात चुरा लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला आपसी रिश्तेदारी के विवाद से जुड़ा हुआ है।

Siddhart Nagar News: घर में घुसकर तोड़फोड़ करने व सामान उठा ले जाने का आरोप

Siddhart Nagar News: शोहरतगढ़। चिल्हिया थाना क्षेत्र बरगदही में सोमवार को एक महिला ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर बताया कि घर में कुछ लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ करने,धमकी दी और नकदी सहित जेवरात उठा ले गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गयी है। बरगदही निवासी राजकुमारी पत्नी गंगाराम ने बताया कि थाना क्षेत्र मुडिला खुर्द के कुछ लोग घर पहुंच कर मुझे गाली गलौज देने लगे, मना करने पर मुझे अकेला पाकर जान से मारने की धमकी देते हुए पतरा व दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। कमरे में रखे सामानों को तोड़ने लगे। कमरे के अंदर बाक्स में रखा नकदी सहित कुछ जेवरात भी उठा ले गए।थाना

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प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि आपस में रिश्तेदारी का मामला है। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। पीड़िता की तहरीर पर जांच कर कार्यवाई की जायेगी।

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