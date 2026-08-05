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Siddhart Nagar News: बार-बार फुंक रहे ट्रांसफार्मर से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: 04 एसआईडीडी 14: भनवापुर क्षेत्र के कठौतिया राम गांव में प्रदर्शन करते ग्रामीण क्षेत्र के कठौतिया राम गांव क्षेत्र के कठौतिया राम गांव

Siddhart Nagar News: बार-बार फुंक रहे ट्रांसफार्मर से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन

Siddhart Nagar News: भनवापुर, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के कठौतिया राम गांव में मंगलवार को विद्युत ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव में लगे 25 केवीए ट्रांसफार्मर के सामने एकत्र होकर ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और तत्काल 63 केवीए क्षमता का नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की।

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ग्रामीणों की शिकायत

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है जबकि उस पर 55 बिजली कनेक्शनों का भार है। अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर पिछले करीब दो वर्षों से आए दिन खराब हो जाता है। इससे ग्रामीणों को लगातार बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।

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बिजली विभाग की कार्रवाई

प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि वर्ष की शुरुआत में विभाग की एकमुश्त बकाया जमा योजना के तहत गांव के लगभग 90 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा कर दिया था। इसके बावजूद पिछले छह माह से ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 10 दिन पहले विभागीय अधिकारियों ने पहले इस्टीमेट और धनराशि जमा कराने की बात कही थी, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति भी जता दी। बाद में विभाग ने धनराशि जमा कराने से ही मना कर दिया और 10 दिन के भीतर 63 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया था। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों को धरना-प्रदर्शन करना पड़ा। इस दौरान उपेंद्र मिश्र, आदित्य मिश्र, दिलीप मिश्र, रामनायक, अमित, कुलदीप, संतोष मिश्र, सुनील, सीताराम, काशी प्रसाद, राजू, दीपक, पिंकू, शेषराम आदि मौजूद रहे।

प्रश्नोत्तर

कैसे ग्रामीणों ने अपने प्रदर्शन की शुरुआत की?
ग्रामीणों ने विद्युत ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर गांव में लगे 25 केवीए ट्रांसफार्मर के सामने एकत्र होकर बिजली विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया।
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