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Siddhart Nagar News: विधायक के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री, हुआ स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसी में रतन सेन इंटर कॉलेज में जनसभा के बाद विधायक जय प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचकर परिवार का स्वागत किया। यहां उन्होंने जय प्रताप सिंह की पत्नी वसुंधरा कुमारी, उनके बेटे कुंवर अधिराज प्रताप सिंह, कुंवर अभय प्रताप सिंह और उनके बच्चों से मुलाकात की।

Siddhart Nagar News: विधायक के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री, हुआ स्वागत

Siddhart Nagar News: बांसी। रतन सेन इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांसी विधायक जय प्रताप सिंह के आवास पर पहुंचे। यहां परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विधायक जय प्रताप सिंह की पत्नी वसुंधरा कुमारी, उनके दोनों पुत्र कुंवर अधिराज प्रताप सिंह एवं कुंवर अभय प्रताप सिंह व दोनों बहुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कुंवर अधिराज प्रताप सिंह और कुंवर अभय प्रताप सिंह के बच्चों से भी मिले।

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