Siddhart Nagar News: भड़रिया-बढ़नीचाफा मार्ग के बहुरेंगे दिन, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज क्षेत्र के बढ़नीचाफा से भड़रिया जाने वाली मार्ग की स्थिति बहुत खराब थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति की घोषणा की, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। पिछले 14 वर्षों से सड़क की मरम्मत की मांग हो रही थी। अब सड़क के सही होने की उम्मीद बढ़ गई है।

Siddhart Nagar News: डुमरियागंज‌, हिन्दुस्तान संवाद। डुमरियागंज क्षेत्र के बढ़नीचाफा से भड़रिया जाने वाली मार्ग का दिन अब जल्द ही बहुर जाएगा। रविवार को बांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के जरिए सड़क निर्माण के संबंध में स्वीकृति करने की घोषणा की। इसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बढ़नीचाफा कस्बे में नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा के समर्थकों व अन्य नगरवासियों ने पटाखे छोड़ कर खुशी का इजहार किया। साथ ही मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। दरअसल नगर पंचायत बढ़नीचाफा मुख्यालय से भड़रिया तक करीब 10 किमी लंबी इस सड़क की स्थिती बहुत ही खराब है। इन दिनों सड़क की अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुकी है। अधिकतर जगहों पर गिट्टी डामर का कुछ पता नहीं, सड़क पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। इन दिनों बारिश से समस्या और अधिक जटिल हो गई है। जलभराव वाले इस सड़क यात्रा करना राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है。

सड़क की मरम्मत की आवश्यकता आए दिन लोग सड़क में बने जगह-जगह गड्ढों में फंस कर गिर जाते हैं और चोटहिल हो जाते हैं। राहगीरों को इस पर आवागमन करने में बहुत ही परेशानी होती है। मार्ग पर गड्ढे होने के कारण लोगों के अन्दर हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अक्सर लोग गिर कर चोटहिल भी हो जाते हैं।

क्षेत्रवासियों की प्रतिक्रिया क्षेत्र के सुभाष चन्द्र यादव,‌ शैलेन्द्र गुप्त, अहमद वहीद, जेपी दुबे, अजय कुमार आदि ने बताया कि इस मार्ग का निर्माण लगभग 14 वर्ष पहले हुआ था, जिसके निर्माण के दो साल बाद से ही सड़क टूटने लगी। सड़क की हालात बदतर हो चुकी है। सड़क मरम्मत की मांग लगातार की जा रही थी, रविवार को सीएम के घोषणा के बाद क्षतिग्रस्त सड़क की दिन बहुरने की आस जग गई है।

सड़क स्थिति पर टिप्पणी भड़रिया-बढ़नीचाफा मार्ग करीब 10 वर्ष से क्षतिग्रस्त है। गड्ढा युक्त सड़क पर यात्रा करना दुश्वारियों से भरा है। जहां लोग गिरकर चोटहिल हो रहे हैं, वहीं लोगों में सर्वाइकल की समस्या भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्माण की दिशा में स्वीकृति की घोषणा से हम सभी काफी खुश हैं।

रामराज वर्मा, बढ़नीचाफा