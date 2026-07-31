Siddhart Nagar News: शांति व्यवस्था में दो युवकों पर पुलिस ने की कार्रवाई
Siddhart Nagar News: डिड़ई में पुलिस ने गुरुवार को दो युवकों मंगल सिंह और सत्यम पांडेय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई और इन पर धारा 170, 126 एवं 135 के तहत आरोप लगाए गए।
Siddhart Nagar News: डिड़ई। शिवनगर डिड़ई थाना पुलिस ने गुरुवार को दो युवकों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंगल सिंह निवासी ग्राम चौबेपुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी (वर्तमान पता बहादुरपुर, थाना रुधौली, जनपद बस्ती) तथा सत्यम पांडेय, निवासी वार्ड नंबर-सात शांतिनगर, थाना रुधौली, जनपद बस्ती को बीएनएसएस की धारा 170, 126 एवं 135 के तहत गिरफ्तार किया गया।
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