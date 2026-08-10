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Siddhart Nagar News: खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसों को दे रहे दावत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
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Siddhart Nagar News: बर्डपुर के विश्वेश्वर नाथ शिव मंदिर के नजदीक खुला ट्रांसफार्मर हादसों का कारण बन सकता है। क्षेत्र के निवासियों ने बिजली विभाग से बैरिकेडिंग की मांग की है, परंतु विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। क्षेत्र में दुकानों की संख्या अधिक होने के कारण यहां हमेशा भीड़ रहती है।

Siddhart Nagar News: खुले में रखे ट्रांसफार्मर हादसों को दे रहे दावत

Siddhart Nagar News: बर्डपुर। पल्टा देवी मार्ग पर स्थित विश्वेश्वर नाथ शिव मंदिर के पास और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सड़क के किनारे ज़िला पंचायत बिल्डिंग के सामने खुले में लगा ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहा है। शिकायत के बावजूद बिजली विभाग खुले ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग कराने की जहमत नहीं उठा रहा है। कस्बे के मंटू यादव, योगेंद्र, प्रियांशु श्रीवास्तव, भागीरथी यादव, अजय कुमार, शनि गुप्त, रवि आदि ने बताया कि यहां पर दर्जनों दुकान होने के कारण लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद भी विभाग ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं।

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