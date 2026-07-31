Siddhart Nagar News: नहर के पानी में उतराता मिला किशोरी का शव, मचा हड़कंप
Siddhart Nagar News: भवानीगंज के चौरा बनगवा नहर में एक किशोरी का शव उतराता हुआ मिला। शव की पहचान सोनी (15) के रूप में हुई, जो बलरामपुर जिले की निवासी थी। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने शव को बाहर निकाला और परिजनों के सामने पंचनामा भरकर शव सुपुर्द कर दिया। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
Siddhart Nagar News: भवानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। भवानीगंज थाना क्षेत्र के चौरा बनगवा नहर के पानी में एक किशोरी का शव उतराता हुआ ग्रामीणों को दिखाई दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराई। पहचान होने के बाद परिजनों को बुलाकर शव का पंचनामा भरकर सुपुर्द कर दिया है। शव की सूचना आम होने से लोगों में हड़कंप मच गया। चौरा बनगवा नहर फाटक पर एक शव पानी में उतराता हुआ गुरुवार शाम चार बजे बकरी चराने वाले लोगों को दिखाई दिया। ग्रामीणों की एकत्रित भीड़ में किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौका पर भवानीगंज पुलिस ने पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकलवाया।
शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि उसका नाम सोनी (15) पुत्री कैलाश चन्द्र है।वह जनपद बलरामपुर के थाना गैंडास बुजुर्ग के तन्निहिवा दुभरा की निवासिनी है। भवानीगज थाना प्रभारी विजय शंकर सिंह ने बताया कि बुधवार को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास पंडित डिहवा नहर में किशोरी गिर गई थी। उसका यहां पर शव बरामद हुआ है। परिजनों को मौका पर बुलाकर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की चाहत पर ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा भरवाकर सुपुर्द कर दिया गया है।
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